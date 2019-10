Chlumec, který prohrál v 10. kole I. B třídy fotbalistů s Bohušovicemi 1:4, je jediným zástupcem Ústecka, jenž v tomto kole nebodoval. Penaltovými smolaři se stávají fotbalisté Vaňova, kteří ani napočtvrté v této disciplíně neuspěli.

Čtyřikrát z posledních pěti kol musel Vaňov do penalt a čtyřikrát neuspěl. Hra o bonusový bod ho potkala už třikrát za sebou, naposledy v Bezděkově, kde nakonec Vaňov v rozstřelu podlehl 3:4 a celkově 2:3 na penalty. „Už je to děs, počtvrté ze čtyř pokusů jsme letos prohráli na penalty,“ ulevil si kapitán vaňovských fotbalistů Martin Růžička. Ten mohl litovat také neproměněné tutovky svého týmu v závěru zápasu. „Bohužel jsme stejně jako ve Svádově, nebo doma s Unčínem, spálili tutovku v závěru a vezeme jen bod. Jinak ale zápas nabídl hodně šancí na obou stranách, byl to fotbal nahoru-dolu,“ hodnotil.

Slaví i Mojžíř, který nasázel v Unčíně sedmičku a vyhrál 7:3, Hostovice doma zdolaly 4:2 Benešov. Kromě Vaňova musel do loterie ze značky pokutového kopu i Svádov, který ale uspěl v Heřmanově. Jediným neúspěšným celkem se tak stal Chlumec, jehož jedinou trefu zařídil až v 90. minutě Uhlíř.