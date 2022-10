Jaký jsou cíle Srbic?

My chceme hrát nahoře. Jdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit.

Působil jste ve Varnsdorfu, v posledních letech je to klub, který tradičně hraje druhou nejvyšší soutěž…

Nemůžu si na tohle angažmá stěžovat. Po operaci srdce byli první, kdo mě vrátil do profesionálního fotbalu. Byli jsme tam odložení hráči z jiných oddílů. Parta byla skvělá. Ještě musím vyzdvihnout práci pana Gabriela.

Jaká byla rivalita s Ústím?

Hodně velká. Derby nemá favorita.

Hrával jste také první ligu za liberecký Slovan, sledujete ho i nadále?

Fandím každému týmu, kde jsem hrál. V Liberci to bylo skvělé. Jediné, co mě mrzí je, že když jsem měl velkou formu, tak mě vždycky přibrzdilo zranění.

Jaké je hrát zápasy proti týmům jako Sparta, Slavie a další ligoví velikáni?

Slavii se v tu dobu moc nedařilo. Ale ta atmosféra tam byla neskutečná, stejně jako na Spartě. Největší vzpomínka je asi, když jsem hrál na Davida Lafatu. Ještě musím říct, že se mi dobře hrálo i na Slovácku.

Ústecká Arma, kde jste také působil, nedávno spadla do třetí ligy, vrátí se?

Věřím, že ano. Říkám od začátku, že budou hrát nahoře. Město si určitě zaslouží být minimálně ve druhé lize.

V Ústí na Labem vás trénoval trenér Aleš Křeček, jaký byl?

To je můj osudový trenér, potkal jsem se s ním hodně krát. Už ve Varnsdorfu mě trénoval. Fantasticky se mi s ním pracuje. Umí výborně mluvit s lidmi, to je u trenéra to nejdůležitější. Upřímně se divím, že netrénuje někde v lize, zasloužil by si to.

Je nějaký trenér, kterého byste chtěl ještě zmínit?

Mě hodně ovlivnil Zdenko Frťala, ten mě donutil shodit nějaká kila, díky němu jsem se pak dostal do Liberce. Byl jsem s ním na Slovensku v Podbrezové, ale tam to bohužel nevyšlo.

Co se tam stalo?

V týmu byly velké sliby, ale to bylo asi tak všechno. Od slibů ke skutkům bylo hodně daleko. Dnes už vím, proč tolik Slováků hraje u nás v lize.

Ještě jste působil ve Viktorii Žižkov, která také sestoupila do ČFL…

Viktorka Žižkov, to je taková klasika. Neděle dopoledne a jde se na fotbal. Určitě je to škoda.