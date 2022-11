V posledním utkání jste pomohl k výhře Svádova čtyřmi brankami. Jak byste utkání zhodnotil?

Zatím naše nejlepší utkání, odmakali jsme to, celý tým musím pochválit.

Kolik jste za čtyři trefy zaplatil do klubové pokladny?

O tom rozhoduje starosta Střekova Pety (Pavel Peterka, mimo jiné hráč Svádova, pozn. autora), ale levné to nebude (smích).

V loňské sezóně jste si vyzkoušel angažmá o soutěž výš v Libouchci, jaké to bylo?

Byla to dobrá zkušenost. V Libouchci je skvělá parta i hřiště. Během covidové pauzy jsem chtěl zkusit něco nového, a přišla nabídka od kamaráda, abych to šel zkusit právě do Libouchce. Neváhal jsem a nelituji.

V čem je I. A třída jiná oproti I. B třídě?

Rozdíl je určitě v rychlosti a v čase na míči, je toho víc. Rozdíl je to opravdu velký, ale nic, co by se nedalo dohnat tvrdou prací.

Proč jste se rozhodl se vrátit? A vůbec, proč jste většinu své kariéry spojil právě se Svádovem?

Je to domov! Mám to kousek od baráku a mám tu kamarády, s nimiž si rozumím a trávím s nimi velkou část života svého života. A hlavně je tu nejlepší trenér pan Přibyl.

Týkal se vás také trochu kuriózní pětizápasový trest (údajně za hádku se spoluhráčem během zápasu). Můžete to trochu rozvést?

Omluvil jsem se, hlava už je nastavená pouze na výhru, a v týmu je vše naprostém pořádku a tak to zůstane. Už se k tomu období nechci vracet.

Jaké bylo pouze trénovat, bez hraní zápasů?

Přes léto jsem pracoval čtyři měsíce v kuse, takže kondice nebyla ze začátku nic moc. Doháněl jsem to u nás v Gymitu, během tréninků, a také díky běhání na cyklostezce u baráku. Běhal jsem do Malého Března, pod 10 kilometrů se nevracím domů.

Výsledkově se Svádovu na podzim zatím moc nevedlo. Podle trenéra Přibyla to bylo i tím, že máte zkušené hráče zraněné a hraje tak hodně mladý kádr, souhlasíte?

Tým si na sebe musí zvyknout, hrajeme spolu teď krátce. Ale mám z toho dobrý pocit, chceme vyhrát a odmakat každý zápas, v I. B třídě se dá porazit vážně každý.

Považujete se ve 25 letech, navíc se zkušenostmi z I. A třídy, mezi ty zkušenější, kteří už by měli mladším klukům něco předávat?

Pořád se cítím jako mladý kluk, takže představa, že je mi 25 let, je strašná (smích). Ale určitě se snažím dávat týmu to nejlepší. Někdy to přeháním mými emocemi, ale to je zkrátka fotbal. Jsem vítězný typ.