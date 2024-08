Žehral hlavně na koncovku svých svěřenců. „Napočítal jsem osm stoprocentních šancí. To, co jsme nedali, jsem v životě neviděl. Prostě nám chybí člověk, u kterého budeme vědět, že bude dávat góly. Měli jsme Radka Udatného, Arpáda Gebura. Buď to převezme někdo jiný, nebo budeme muset někoho sehnat,“ pokrčil rameny.

Šenfeldr také sportovně pogratuloval celku z Ústecka. „Gratuluji Sebuzínu za předvedenou hru. Všechno bylo férové. Jak na hřišti, tak mezi střídačkami. Musím také pochválit rozhodčí, kteří mají po školení úplně jiný přístup,“ zdůraznil.

Nebojte se, v Lukavci hlavy padat nebudou. Klub nechce panikařit. „Máme šest, sedm nových lidí. Musí si to sednout. Prohra mě mrzí, ale nedělal jsem předčasné závěry. Věřím, že se naše hra zlepší. Naši mladí kluci byli asi trochu nervózní. V kabině jsem jim ale jasně řekl, že tohle už v Lukavci nechci vidět. Takhle už nesmíme prohrát domácí zápas,“ dodal.

To Sebuzín byl samozřejmě daleko spokojenější. „Myslím si, že to je překvapení kola. Nikdo nečekal, že uhrajeme tak dobrý výsledek. Myslím si, že až na pár šanci jsme Lukavec k ničemu nepustili. Přesně jsme věděli co budou hrát a taky se na to připravili. My dobře potrénovali a kluci to odmakali. Na úvod jsou to krásné body. Ale musíme makat dát a potvrdit to v dalším kole,“ shrnul vše Zdeněk Kubát, hrající trenér Sebuzína.

SEBUZÍN BUDE POMÁHAT DOBRÉ VĚCI

Vážení přátelé a fanoušci našeho klubu. Nejsme jen fotbalový klub, ale taky rodina a přátelé a proto jsme se rozhodli pomoct i jinak než jen pěkným fotbalem na hřišti. Při prvním domácím zápase nové sezóny (17. srpna) bude probíhat sbírka na jednu statečnou bojovnici jménem Terezka, se kterou se život vůbec nemazlil. O jejím osudu si můžete přečíst na jejím facebookovém profilu. Terezka kvůli svému zdravotnímu stavu potřebuje tlačný elektrický pohon k mechanickému vozíku, případně speciální lehátko do vody. Na hřišti bude kasička, do které může každý přispět tak, jak uzná za vhodné. Rádi bychom uvedli, že veškerý výdělek z hospody a veškerý výdělek ze vstupného půjde Terezce, která bude osobně přítomna a po skončení zápasu jí bude předán šek s vybranou částkou. Budeme rádi, pokud uděláte dobrý skutek a přispějete s námi někomu, kdo to opravdu potřebuje.