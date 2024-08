Jiskra měla v zápase navrch a měla míč více na svých kopačkách. Po půl hodině vedla po brankách Nováčka a Kováře 2:0. Jiříkov sice díky Hoffmanovi do půle snížil, jenže velmi brzy po změně stran vrátil domácím dvoubrankový náskok opět Nováček.

„Za tři body jsme samozřejmě moc rádi. Bylo velké vedro, stále je doba dovolených, takže oba týmy měli nějaké absence. Jiříkov má z I.B třídy respekt, ptali se nás na hodně věcí. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě,“ usmál se David Řezáč, hrající předseda Velkého Března.

Tamní fotbal je v dobré kondici, jaké plány má Jiskra v této sezoně? „Byl bych rád, kdybychom se zase zlepšili. Tým máme stále mladý, takže věřím, že jsme v minulém ročníku nabrali zkušenosti a projeví se to v tabulce. Pokud bych koukal ještě dál, tak by bylo ideální třeba za tři roky hrát o postup. Ale to je ještě daleko,“ dodal.