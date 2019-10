Už je tomu pět let, co fotbal v Brné opanoval I.B třídu a šel výš. To mu ale nestačilo, o dva roky později vyšplhal v I.A třídě znovu na špici a probojoval se do krajského přeboru. V něm od té doby patří SK k tradičním účastníkům. „Naší koncepcí je být klubem, který chce svými výsledky propagovat dobrou úroveň fotbalu na Ústecku,“ říká v rozhovoru předseda Brné Karel Koubek.

Brná - Žatec, krajský přebor 2019/2020. Jan Králík | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

SK Brná je několik let druhým nejlepším klubem na Ústecku. V jakém stavu oddíl je?

V současnosti je náš klub všeobecně konsolidován. Co se týká zázemí našeho areálu, během letošního roku byly dokončeny rekonstrukce kabin, dále bylo dokončeno zázemí pro diváky včetně osazení nových laviček. Máme určitou představu o vylepšení dalších věcí v areálu i v zázemí pro naše děti, ale je to otázka financí. Snažíme se dále získávat sponzory, kteří by nám byli v našich společných cílech nápomocni.