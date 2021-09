Horní Jiřetín - Domoušice 0:1.

Domoušice - Brná 5:2.

Jílové - Domoušice 1:3.

Domoušice - Vilémov 2:0.

Domoušice - Modlany 5:1.

A teď pozor!

Lovosice - Domoušice 0:7!

Výsledky celku z Lounska budí respekt. Naposledy svěřenci trenéra Pavla Schettla kralovali, s nebohými Lovosicemi si hráli jako kočka s myší. „Povedlo se nám rychle jít do dvougólového vedení. Do poločasu to bylo o čtyři góly. Domácí pak kousali, ale po páté brance odpadli. My jsme si hlavně přáli, aby se nikdo nezranil, je nás málo,” říkal po zápase domoušický lodivod.

Gól může dát skoro každý

I když po Srbicích nastříleli hráči Domoušic nejvyšší počet branek, v tabulce kanonýrů prim nehrají. 14 gólů má na svém kontě suverénní Denis Egrt ze Srbic, z týmu Domoušic si stojí nejvýše pětigólový Lukáš Pour. To potvrzuje slova kouče Schettla, který říká, že branku může dát až osm hráčů.

Když pak přišla řeč na to, jestli před sezonou čekal, že jeho družstvo bude v čele tabulky bez jediného zakolísání, chvíli váhal nad odpovědí. „ Čekal, nečekal,” přemítal. „S týmem pracuju delší dobu, tak jsem věděl, že fotbalově to problém nebude. To jsem si ověřil už minulou sezonu, která byla bohužel nedohraná. Ale měl jsem obavy z kondice a zranění. Nebylo totiž tolik tréninků, pak kluci začali padat. Chybí nám třeba Soukup, který si na prvním tréninku vyhodil loket, pak Kubiska.”

I přes okleštěný kádr se ale Domoušicím daří. „Dokážeme se semknout, bojovat. V prvních kolech jsme měli i trošku štěstí, ale teď soupeře vyloženě přehráváme. V příštím kole nás čekají Litoměřice, to se ukáže, jak na tom jsme. Podle mě pak budou ještě těžkým soupeřem Srbice. Trošku zklamáním byl Vilémov, ten byl jeden z nejslabších,” ohlíží se Junek ze předchozími zápasy.

Čtenář ale stále nemá odpověď na to, proč se Domoušicím tak daří.

Poskytne mu správnou odpověď kapitán? „Zatím se nám daří, máme dobré začátky. Myslím si, že přijde zápas, kdy se nám nebude dařit. Věřím, že to nebude příští zápas, třeba to bude až v příští sezoně. Zatím je to paráda,” odpovídá.

Ne, to pořád není ten pravý důvod. Vlastně to už nakousl kouč Pavel Schettl. Říkal, že s mužstvem už nějakou dobu pracuje, své svěřence dobře zná. „Já některé kluky znám už od přípravky. Mám o nich přehled. Jsou pořád hladoví, pořád na sobě pracujou. Na tuhle soutěž jsou extrémně rychlí,” prozrazuje kormidelník Sokola, v minulosti sám výtečný fotbalista.

„Trenér si kluky stáhl, protože je zná z Mostu, kde trénoval. To dělá určitě hodně,” souhlasí Junek. „Hodně jich je z Mostu, pár z Lounska, někdo z Prahy. Ve vesnici nebydlí snad nikdo. Jinak trenér je super, fungujeme s ním jako tým, vše spolu řešíme,” přidává.

Domoušice mají parádní ofenzivu, podle Schettla může dát gól až osm hráčů. A dozadu se prý zlepšili natolik, že obrana vůbec nechybuje. „Podívejte se na počte obdržených branek,” zdůrazňuje kapitán Junek.

Ale ještě k zmiňované ofenzivě, která je pro mnoho týmů smrtelná. „Kluci jsou hodně hladoví, pořád chtějí vyhrávat, dávat góly, dorazit soupeře. Teď už si na nás budou týmy dávat pozor, ale když se naše ofenziva dostane do přečíslení, tak je nechytatelná,” pokyvuje Schettl spokojeně hlavou.

Na závěr se nabízí legitimní otázka: A co divize, pánové?

„Zatím to nepadlo, je to ještě daleko. Možná po podzimu. U nás je problém s areálem. Hřiště ani zázemí není na velké úrovni, nepustili by nás do divize,” myslí si Pavel Schettl.

„Musíme zůstat na zemi. My hráči si myslíme, že je super hrát do čtvrtého místa kraj, ale do divize se nebudeme hnát,” usmívá se pokorně Junek. „Užíváme si přítomnosti, na domácích zápasech je fajn atmosféra. Snad to vydrží co nejdéle,” uzavírá.

V sobotu od 17 hostí Domoušice Litoměřicko.