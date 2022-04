Jeho svěřenci prožili výsledkově povedenou zimu, béčko ovládlo zimní ligu, alias Zabloudilův memoriál, dařilo se i áčku. „Sestavu doplňovali i naši dorostenci, i díky nim a klukům z béčka nás v přípravě bylo opravdu hodně, což je základ. Myslím, že na podmínky, jaké panují poslední léta kolem covidu, to byla velice podařená příprava,“ pochvaloval si Deutsch.

„V našem areálu máme umělku, připravovali jsme se ale i na workoutovém hřišti, takže myslím, že jsme opravdu dobře připravení. Trochu nám to kazí marodka, ale věřím, že se kluci dají brzy do pořádku. Cílem pro jarní část je samozřejmě poprat se o návrat do krajského přeboru,“ vyhlásil kouč zatím třetího celku.