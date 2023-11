„Jsme samozřejmě rádi za tři body, ale nepředvedli jsme výkon hodný našeho postavení v tabulce. Utkání bylo vesměs vyrovnané, my měli štěstí, že jsme dali dva góly,“ hodnotil duel sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Nebylo to hezké pro diváky, oba týmy se potýkaly s velice těžkým terénem a nebylo to fotbalové. Z úrovně utkání jsem dost zklamaný.“