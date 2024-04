„Prohospodařili jsme prvních 45 minut. Úvodní poločas byl z naší strany hrozný, domácí hráli výborně, my jsme přežili tyč, břevno, ale v závěru jsme inkasovali opravdu nádherný gól asi ze třiceti metrů. Každopádně kdyby to bylo 3:0 pro domácí, nemohli bychom říct ani popel,“ uznával sportovně trenér hostů Miloslav Macel.

„Do druhé půle jsme si k tomu něco řekli, změnili jsme rozestavení, kdy jsme to vzadu stáhli na tři stopery a posílili jsme útok, a pak už to bylo o něčem jiném. Libouchec sice urputně bránil vedení, ale nám se nakonec povedlo vyrovnat. V závěru pak domácí kopali snad pět rohů za sebou, ale všechno jsme naštěstí ustáli,“ vážil si bodu ze hřiště soupeře.

„Beru ho, pro mě je to plusový bod zvenku,“ pokýval hlavou po patnácté sérii penalt. „Rozhodla jediná penalta, tak to někdy bývá. Už byla skoro tma, pomalu jsme přemýšleli, co se kdyžtak bude dít dál. Pro všechny aktéry už to bylo těžké, ale myslím, že domácí si v součtu ten bonus zasloužili.“

„Já bych řekl, že v první půli jsme byli lepší jen na šance. Pokratice víc držely míč, ale my jsme si počkali na šance, které přišly. Viděl bych to tak na 8:2, ale bohužel jsme dali jen jediný gól. Škoda pak naší chybky v závěru, kterou soupeř potrestal, i my jsme se ziskem dvou bodů proti druhému celku tabulky spokojení. Samozřejmě tři by byly lepší, i vzhledem k průběhu zápasu, ale pořád se ještě trochu hledáme. Kluky jsem pochválil za to, jak zápas zvládli takticky,“ uvedl domácí kouč Marek Smetana, jenž vede tým od zimy.