„Často se nás lidé ptají, zda jsme příbuzní. Jsme bratranci a máme spolu dobrý vztah. Před vzájemným zápasem se ale nehecujeme, jen si popřejeme hodně štěstí. Letos mají opravdu dobrý tým, je tam velká kvalita, kluci z Army, ty výkony mluví za vše. Postup jim přeji,“ chválí lídra soutěže, s nímž Libouchec nedávno padl 1:3.

Bohaté zkušenosti s Armou má i Denis Lácha, právě odsud totiž zamířil v létě 2017 jako její odchovanec do Libouchce. Logicky ho tak netěší současná situace, v níž se nachází A tým FK Ústí. „Je to bídné, Ústí je krajské město, ČFL by se tu hrát neměla. Patří sem první či nejhůř druhá liga. Je ale otázkou, do jaké míry za to mohou mladí kluci, kteří tam hrají. Vinil bych spíše vedení klubu, které to asi mělo řešit daleko dřív, než těsně před koncem soutěže,“ krčí rameny.

Krom branek sbírá Lácha také žluté karty, letos jich dostal už jedenáct. „Neřekl bych, že jsem nějaký rebel, ale občas v tom bývají emoce v závěru zápasu,“ uznává. „Navíc neumím vypustit žádný souboj, hraji důrazně, postavou jsem taky, myslím si, trochu jinde, než běžní hráči v I. A třídě, z čehož pramení další karty. Naštěstí nejsou červené,“ usměje se.

Fotbal v Libouchci ho baví, svůj tým by ale viděl rád ještě o kousíček výš, než je aktuální sedmá příčka. „Chtěli bychom se posunout do elitní pětky, pak bychom byli spokojení." To nemusí být pro Strádalův soubor nic neřešitelného, na vytouženou metu, navíc se zápasem k dobru, ztrácí pouhé tři body, svou sílu ukázal v posledním kole, kdy vydoloval bod na hřišti třetího Proboštova. A jednou brankou se na remíze 3:3 po základní hrací době podílel i Denis Lácha…