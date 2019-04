Už v poločase to bylo o 14 branek, po změně stran přidali domácí dalších šest tref a podle mnohých se raději druhý poločas ani celý nedohrál. Utkání přihlížel také delegát, jehož myšlenkové pochody by mohly kde koho zajímat.

„Vzhledem k reorganizaci jsme se před sezónou rozhodli přesunout opory do béčka, vyhrát okresní přebor a tím si zajistit účast v I. B třídě i pro příští rok. Chceme ji udržet,“ nabídl pohled trmického celku jeho sekretář Martin Rutar.

Ten potvrdil, že příslušné řády toto povolují, ovšem pouze v případě, že béčko Trmic nižší soutěž vyhraje. „Pokud bychom skončili třeba druzí, hrozí nám, že automaticky s pádem áčka bude o soutěž níž padat i béčko.“

Trmice tak prakticky vsadily na jednu kartu, otázkou zůstává, zda nejde spíš o degradaci příslušné soutěže. „Máme spoustu zraněných hráčů, alespoň jeden z nich si stoupl do pole, abychom mohli vůbec hrát. Já sám musel do branky,“ dušoval se Rutar. „Těch šest statečných hráčů v poli bych chtěl za jejich výkon pochválit,“ dodal.

To domácí celek byl i přes vysoké vítězství opačného názoru. „Jen díky žalostné koncovce a logicky laxnímu přístupu nebyl debakl ještě větší,“ glosoval hostovický celek na svém Facebooku. Zápas, který domácí hráče nebavil, doprovodil dalším komentářem: „Není to vtip ani překlep, to jen Trmice pokračují v ostudném vystoupení v jarní části 1.B třídy. My máme tři body a klíč od trmického zámku stále na svém místě.“

„Nebudu se k tomu vyjadřovat, protože nechci nikoho urazit, je to ale na zamyšlení. Jsme rádi, že soupeř k zápasu alespoň nastoupil,“ dodal hostovický Löffler.