I díky tomu, že do okresní soutěže spadla z krajského přeboru Brná a dobrovolně opustily I. B třídu Křešice, padalo nakonec místo původních sedmi pouze pět týmů. Ve skupině A tak došlo jen na poslední dva, jimiž zůstaly České Kopisty a rezerva Roudnice. Sebuzín tak rázem nemusela mrzet porážka v posledním kole v Heřmanově (1:3), ani fakt, že ho díky vysoké výhře právě s Kopisty přeskočil Chlumec.

"Samozřejmě, že na dokopné jsme to ještě nevěděli, ačkoliv se o podobné možnosti mluvilo. V tu chvíli to ale bylo maximálně padesát na padesát, takže ačkoliv jsme si závěrečné posezení užili, kluky v tu chvíli sestup mrzel," přiblížil atmosféru po posledním kole hrající předseda TJ Sebuzín Zdeněk Kubát.

"Koncem minulého týdne jsme se ale dozvěděli, že zůstáváme v I. B třídě. Hned jsme to klukům psali do hromadné skupiny a samozřejmě byli všichni rádi, protože sestoupit jsme nikdo nechtěli," popsal následné dění. "Budeme se snažit, aby se podobné nervy v příštím ročníku neopakovaly," pravil už s úsměvem.

Podzim přitom měl Sebuzín slušný. "Na jaře jsme to ale pos…," ulevil si. "Nebyli jsme spokojení s tím, co jsme předváděli, ztráceli jsme body se soupeři pod námi jako třeba s Českými Kopisty nebo s béčkem Roudnice," štvaly ho domácí porážky se sestupujícími celky. Kvůli tomu se Sebuzínští dostali do svízelné situace, z níž nakonec unikli jen o vlásek.

A co tedy udělat pro to, aby byl následující ročník klidnější? "Určitě musíme lépe potrénovat, budeme také muset přivést posily. Jmenovat zatím nebudu, ale určitě chceme udělat alespoň tři hráče," přiblížil Kubát.

Ten bude v příští sezóně hrát už jen za béčko, což bude další změna. "V áčku jsem jako hráč skončil, budu ho pouze trénovat," dodal muž, který už naplánoval i letní přípravu. "Soutěž začíná opět velice brzy, už 10. srpna, takže přípravu začneme 17. července. Budeme tam mít i dvě přátelská utkání, jedno bude s Terezínem, o tom druhém zatím jednáme," uzavřel.