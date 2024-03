Tým kolem hrajícího šéfa Zdeňka Kubáta odehrál pouze jediné přípravné utkání, v němž sice přejel Soběchleby 5:0, sám kapitán ovšem uznal: „Tréninky nebyly nic extra, ale zamakali jsme na soustředění, tak snad se to projeví.“

Právě pětidenní makačka v Novém Boru ve druhé polovině února by měla pomoci k jasnému cíli, který v Sebuzíně mají. „Záchrana!“ vypálí bez přemýšlení Kubát. „Chceme mít co nejdřív klid a nestrachovat se do posledního kola.“

TRMIČTÍ RÁDI JEN HRAJÍ

Problémy s tréninkovou docházkou. Stále se opakující kolorit, který řešili v Trmicích i tuto zimu. „Přípravu jsme začali už v polovině ledna. Účastnili jsme se v ní Zimní ligy v Neštěmicích, což beru jako plus z toho pohledu, že jsme měli jeden zápas týdně. Tam je to s docházkou v pořádku,“ pochvaloval si trenér Tomáš Uxa.

„Hrubě nespokojený jsem ale s účastí na trénincích. Uvidíme tedy, jak se bude tato skutečnost promítat do našich výsledků na jaře,“ pokrčil bezmocně rameny.

Cíl Trmic je jasný. „Jako nováček máme 24 bodů, což není špatné. Chceme se co nejdřív vyšplhat na nějakých 30, 33 bodů a v klidu se zachránit. Doufám, že budeme hrát hlavně hezký fotbal a dávat spoustu branek, abychom bavili naše fanoušky,“ přál si trmický lodivod.