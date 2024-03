Trenér Tomáš Uxa byl totiž na rodinné dovolené, Vávrovi sice předal pokyny, zároveň mu ale nechal i tak trochu volnou ruku. „S Tomášem jsme se dohodli na sestavě, ale řekl mi, že pokud budu něco cítit jinak, můžu si to upravit. To se stalo a naštěstí to vyšlo,“ neskrýval Vávra radost z vydřené výhry, která se ale nerodila lehce.