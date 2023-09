„Šance byly na obou stranách, při troše štěstí jsme mohli i vyhrát, jenže to platilo na obě strany. V penaltách je to už vyloženě o štěstí a to měli více hosté. My bod bereme,“ dodal vcelku spokojeně.

Se dvěma body byl spokojený i sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Původně jsme chtěli všechny body, ale nakonec jsme vzhledem k průběhu rádi i za dva. Podržel nás brankář Satek, který chytil několik tutovek," chválil strážce hostující svatyně.

„Most potvrdil, že je skvěle technicky i kondičně připravené mužstvo,“ vysekl mimo jiné poklonu soupeři.