Svádov má uprostřed tabulky dostatečný klid pro bezproblémové dohrání ročníku a dál si může brousit zuby na favority. „My se umíme semknout a hecnout na těžké soupeře. S těmi slabými ale hrajeme špatně, přizpůsobujeme se jim. Ale proti Hostovicím to bylo hodně kvalitní, diváci měli na co koukat, mělo to úroveň," líbilo se dvougólovému střelci vítězů.

Pro další zápasy by si Vanša přál ustálenou sestavu a podobné společné zážitky, které si svádovská parta užila během duelu s Hostovicemi. „Máme hodně zraněných, lepíme to, což je náročné. Ale konečně se nám vrátil náš nejlepší střelec Pity (Lukáš Pittner - pozn. autora), to je opora. Máme skvělý kolektiv, tak věřím, že to vše půjde nahoru výsledkově i herně."

Topinku chválili i kritizovali

Po konci duelu Svádov - Hostovice se vedla debata na téma hlavní sudí. Rozhodoval ho 81letý sudí Josef Topinka, který nepřipustil žádné diskuze. Podle trenéra SK Hostovice Jaroslava Dvořáka si respekt sjednával arogantním způsobem. „On ten zápas odsoudcoval dobře, ale byl na nás sprostý, když jsme chtěli něco vysvětlit. Sami jsme přitom žádná sprostá slova nepoužili. To mě hodně zklamalo. A bylo mi ho líto." Domácí Josef Vanša žádný problém neviděl. „Z mého pohledu to vše zvládl skvěle. Nebojí se dát karty za kecy, takže jsme věděli, že musíme být potichu. To nám pomohlo, vše bylo v pořádku a rozhodčí se k nám choval jako my k němu."

Výkonnostní vzestup po nepříliš vydařeném vstupu do jara by si přály i Hostovice, jenže Dvořák byl bezprostředně po dalším nezdaru pesimistou. „Lidi nechodí, máme i zranění, lepíme sestavu, nemáme kam sáhnout. Já už hrát nebudu. Přes zimu většina nabrala nějaká kila, chybí správná fyzička. Jde to i za mnou, já jsem trenér. Ale i když se snažím, aby lidi na trénink chodili, tak nechodí. Vůbec nevím, co s tím. Ty prohry si zasloužíme."

Dvořákův tým je aktuálně třetí, už se ale na něj dotáhl Úštěk a v závětří číhají Malšovice. Trenér v zimě vyslovil přání skončit na medailových pozicích, nyní ale hovoří jinak. „Zaplaťpánbůh za to, že máme z podzimu nahrané body. Díky tomu jsme zachránění, jinak by to bylo špatné. Máme na sobě deku, trápíme se."

Přitom na konci minulé sezony někteří členové hostomické organizace spřádali plány na postup do I. A třídy. „Já se k tomu nijak nevyjadřoval, protože vím, jakou máme tréninkovou morálku a že nemáme kam sáhnout. Jsem realista. Rozhodně bych nechtěl postoupit a být nahoře za otloukánka," uzavřel Dvořák.