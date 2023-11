Skvělé derby s dramatickým rozuzlením a parádní kulisou nabídla v neděli večer umělá tráva na Městském stadionu v Ústí nad Labem. Před zraky 250 diváků zde nastoupila domácí mládež FK Ústí proti lídrovi z nedaleké Brné.

Arma měla raketový nástup, už ve 2. minutě ji poslal do vedení Martin Růžička. Do pauzy zvýšil na 2:0 Mraček, Brná se ovšem dočkala obratu, který po trefě Hanicha ze 62. minuty řídil dvěma brankami v závěrečné desetiminutovce Michal Zeman. Ústečtí však stihli těsně před koncem srovnat, navíc přežili i pokutový kop soupeře. Právě penalty tak musely rozhodnout o bodu navíc, který nakonec za výhru 6:5 urvala Brná.

„Domácí měli výborný úvod, dali rychlý gól, což nás na nějakou dobu poznamenalo,“ líčil sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Po přestávce se náš výkon výrazně zlepšil, z obou stran to byla reklama na fotbal. Škoda, že jsme za stavu 3:3 nedali penaltu, pak už to byla loterie. Pro nás to bylo důležité utkání a jsou to cenné dva body, za něž jsme proti kvalitnímu protivníkovi rádi. Ústí má výborné mladé hráče a hráli velmi dobře kombinačně,“ pochválil hosty. (db)