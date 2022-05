Body se pro tým z Lounska ale nerodily vůbec lehce. „Chybí nám podzimní lehkost. Máme málo naběháno. Kukačka teď dva týdny netrénoval, Filip Schettl má stále problém se stehenním svalem a tak nemůže naplno hrát. Naštěstí jsme dali dva krásné góly, což nám pomohlo. Ve středu hřiště to stále není ono, je to takový upocený. Naštěstí už tam takové velké chyby, jako v minulých zápasech, nebyly. Zlepšujeme se, ale není to ještě ono. Za posledních osm kol jsme dostali víc branek, než za celý podzim. Máme tři body a to je dobře,“ řekl Pavel Schettl, kouč Domoušic.