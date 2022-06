Chabařovičtí jsou v A skupině nejnižší krajské soutěže třetí od konce, proti soupeři, který je už dávno zachráněný, museli získat tři body. O patro níže se totiž zřítí celkem sedm týmů z B tříd - tři poslední z každé skupiny a navíc ještě jedno mužstvo s nejnižším počtem bodů. „Ono se přesně neví, jak to bude. Ale tutově by to měly být tři celky z každé skupiny. Pak záleží na tom, jak to bude v dalších soutěžích. Nikdo moc neví. Navíc je možné, že se nějaké družstvo nepřihlásí. Je tam spousta otazníků,” zjistil Miltner.

Výhrou nad Českými Kopisty Slovan snížil svůj náskok na Svádov, který doma padl s Pokraticemi. Stále však na něj ztrácí čtyři body, což je dvě kola před koncem obrovský deficit. Navíc v B skupině má třinácté Březno o bod víc než Svádovští. „Je to špatné. V posledních dvou kolech bychom museli vyhrát v Děčíně nad Juniorem a pak doma porazit Bohušovice. A Svádov by musel dvakrát ztratit. Situace zkrátka není dobrá, ale jak jsem už řekl, tak je tam naděje, že to někdo nepřihlásí.”

FK Slovan Chabařovice - TJ Sokol České Kopisty 4:2 (3:0). Branky: 10. a 30. V. Bednář, 19. Novotný, 60. Michal Bednář - 75. Krejčí, 86. Krejza. Rozhodčí: Šmíd - Hanzal, Slívko. ŽK: 0:0. Diváci: 70.

Nejistota drží Chabařovice v šachu při jednání s potenciálními posilami. „Jsme v takovém vakuu. Hráči by k nám šli, ale když nemají jistotu, že B třídu budeme hrát, tak váhají. A třeba mezitím jednají i jinde. Chápu je. My jsme finančně zajištění na krajskou soutěž, chceme ji hrát. Pořád padáme, postupujeme, jsme na hraně okresu a kraje. Chceme být stálým účastníkem B třídy.”

Kouč Slovanu přidává i další benefity setrvání v kraji. „Lepší rozhodčí, hřiště, větší prestiž. Nechci říkat, že okresní rozhodčí jsou špatní, ale ti kvalitnější logicky postupují výše.”

Chuderov dává šanci mladým, Hostovice předvedly parádní obrat a jsou zachráněné

Na jaře celek z Ústecka vyhrál jen dvakrát, proto v tabulce klesl až na třetí místo od konce. Podle Aleše Miltnera Slovan trápí absence typického kanonýra, zároveň chybí i lídr. „My máme solidní hráčský kádr, šutér typu Petr Hýře ale u nás není. Jo, máme Vaška Bednáře, ale potřebuje na ty góly strašně moc šancí. Chce to lídra, který to vezme na sebe. Třeba s Hostovicemi to bylo na jednu bránu, ale nedali jsme dvě penalty a prohráli.”

Také sobotní zápas s Českými Kopisty, kterým chyběl právě kanonýr Hýř, ukázal slabiny Slovanu v plné nahotě. Po prvním poločase sice vedl 3:0, skóre ale mohlo být minimálně dvojnásobně vyšší. „Soupeř byl rád, že dal nějak dohromady mančaft, aby nebyla kontumace, přijel jen s deseti lidmi. Nedali jsme pár loženek, ale vedli jsme. Pak jsme to odchodili, úplně jsme se přizpůsobili Kopistům.”

Miltnera štval způsob, jakým jeho svěřenci druhý poločas odehráli. „Místo abychom jim vrátili vysokou porážku z podzimu, tak vymýšlíme kraviny. Na konci nás začali přehrávat. Nechápal jsem. V kabině pak byla taková pachuť z výhry. Normální by bylo, kdyby se po výhře v boji o záchranu slavilo, ale tady nebylo co. Ten zápas byl obrazem jara.”