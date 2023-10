„Je pravdou, že jsme sice mohli dát třeba deset gólů, ale soupeř opravdu nebyl tak zlý. Vím, že to nezní úplně normálně,“ přeruší úsměv jeho hodnocení. „Opravdu tam bylo několik zajímavých hráčů. Mají hodně mladý tým, hráli kombinačně a pokud se jim podaří to v zimě udržet, budou se jen zlepšovat. Za mě hodně perspektivní mančaft,“ pokračoval.

„Co se hodnocení zápasu týče, my do něj chtěli vstoupit aktivně a dát rychle dva, tři góly, protože jsme věděli, že Krupka to pak za takového stavu už víceméně jen dohrává. To se nám povedlo, šancí jsme měli víc než jen na čtyři góly, které jsme dali v úvodním dějství,“ líčil průběh zápasu.

„Po přestávce to ale bylo takové vlažné, soupeř se ještě lehce dostal do hry gólem na 4:1, naštěstí jsme zvládli hned odpovědět. Po změně stran to ale bylo vyrovnané, rozhodně už jsme protivníka nijak nedrtili herně, akorát jsme dávali góly,“ pokrčil rameny.

Brnou nyní čeká pikantní derby s FK Ústí nad Labem mládež. „To pro nás bude zase takové zrcadlo a myslím že i zajímavé utkání pro diváky.“