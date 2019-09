„První poločas jsme kontrolovali, i vstup do druhé půle byl herně dobrý, jenže jsme nedali dvě tutovky a soupeř nás potrestal vyrovnávací trefou,“ hodnotil kouč Brné Tomáš Heřman. „Pak jsme byli zhruba čtvrt hodinu v útlumu, domácí přidali dvě další trefy a nám se podařilo snížit až v závěru, kdy už bylo pozdě,“ připomněl Králíkův gól na 3:2 v nastaveném čase.

Brnou čeká podle oficiálního rozpisu ve středu pohár v Mostě, zápas ale bude možná odložen. „Řešíme to, oni tam mají odložený zápas proti Modlanům, takže pohár nejspíš odehrajeme později,“ dodal Heřman.

Fotbal, krajský přebor, 7. kolo:

Domoušice – Brná 3:2 (0:1).

Branky: 56. a 64. Uhlík, 67. Kukačka – 33. Gajdarski An., 90.+2 Králík.

Rozhodčí: Slívko. ŽK: 1:3. Diváci: 120.

Brná: Satek – Zeman, Prousek, Stukheil, Ren – Smetana – Demčenko J., Borovec (46. Demčenko V.), Jelínek, Gajdarski An. (86. Gajdarski Ad.) – Králík (C).