Ve 20. kole I. B třídy fotbalistů se utkaly druhý Svádov se třetími Hostovicemi. Zápas nakonec ovládly domácí Hostovice 3:2 po penaltách, všechno ale mohlo být jinak, kdyby sudí Topinka nezrušil původně nařízenou penaltu.

Běžela 85. minuta, svádovský Franěk ve vápně upadl po kontaktu s brankářem Slámou a rozhodčí ukázal na penaltový puntík. Následně si však celou věc rozmyslel a po konzultaci s asistentkou Mudrovou na pomezí nakonec pokutový kop zrušil.

„Nevím, co k tomu říct. Myslím, že tu penaltu viděl úplně každý, i domácí to museli uznat,“ pokrčil rameny hostující kouč Pavel Přibyl, jehož celá situace zaskočila. „Při penaltovém rozstřelu to pak měli v hlavě i hráči, je to velké zklamání.“

Vedoucí domácího celku Roman Löffler byl jiného názoru. „Myslím, že se rozhodčí v první moment ukvapil, pak si to promyslel a správně penaltu odvolal. I brankář Sláma si vše s tím hráčem vyříkal a dušoval se, že se ho ani nedotkl,“ nabídl pohled z domácí strany. „Asi by si jí obhájil, ale myslím, že to nakonec bylo správné rozhodnutí.“

Jinak šlo ale o pěknou podívanou, domácí dvakrát vedli, Svádov dvakrát srovnal. Penaltové drama skončilo až za stavu 9:8 pro domácí, i nároční diváci si tak přišli na své. „Bylo to pěkné, vyrovnané utkání, myslím, že remíza je spravedlivá. Na penalty jsme byli šťastnějším mužstvem, za druhý bod jsme rádi, protože Svádov je v laufu,“ zhodnotil Löffler.

„V první půli byli lepší domácí, protože hráli z kopce, ve druhé půli to zase přešlo na nás,“ hodnotil v narážce na svažitost hřiště, jíž jsou Hostovice pověstné, Přibyl.

Svádov i přesto udržel dvoubodový náskok na svého soka, na šestou příčku se propadl Chlumec, který přeskočil Union Děčín i Meziboří, jež zdolalo doma lídra ze Šluknova. Chlumec doma zcela propadl a prohrál s Dobkovicemi vysoko 0:5.

„Sehráli jsme naprosto mizerné utkání. Byli jsme neškodní pro soupeřovu branku a ještě pomáhali hostům chybami,“ povzdechl si kouč Chlumce Petr Škvor.

Další debakl utržily poslední Trmice, které dostaly v desátých Chabařovicích 11 branek. O ty se podělilo hned sedm střelců, žádný nezaznamenal hattrick. Naprázdno vyšlo také Velké Březno, které prohrálo 2:6 v Březinách a je dvanácté.