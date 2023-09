"Chybí nám možná i kousek štěstí. Pořád je ale začátek soutěže, takže nevěšíme hlavy a budeme makat na tom, aby se to konečně obrátilo," snažil se po porážce 1:2 se Šluknovem zůstat pozitivní trenér Michal Kubec.

Jeho svěřenci tentokrát inkasovali jen dvakrát, sami ovšem zamířili do černého pouze jednou, a to ještě navíc z penalty, jíž proměnil Patrik Pek. "Je to pořád dokola ta samá písnička. Strašně lacino inkasujeme a na gól se hrozně nadřeme," krčil rameny Kubec.

Jeho svěřenci sice dokázali po hodině hry dorovnat manko z první půle, jenže už za čtyři minuty Šluknov opět vedl a tentokrát hubený náskok udržel až do závěrečného hvizdu.

"Proti Šluknovu nám nelze upřít bojovnost a odhodlanost s tím konečně něco udělat, ale chybí nám klid a lepší řešení ve finální fázi i v zakončení," mrzel domácího kouče fakt, že jeho tým znovu nebyl za svou snahu bodově oceněn.