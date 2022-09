„Oni dojížděli souboje, měli pohyb, byli nepříjemní. My jen nakopávali balóny, závodili s nimi. Vše bylo zdlouhavé, rozehrávka vázla, hned byli kolem toho, kdo měl balon, dva tři soupeři,” vylíčil Stibor, jak obraz hry vypadal na začátku utkání.

Postupem času se zkušení fotbalisté Srbic začali proti mladíkům z Ústí nad Labem prosazovat. „Začali si to dávat rychleji, ta rozehrávka se zlepšila. Ke konci půle už mohly začít padat góly, ale brankář Ústí byl proti. A i naše špatná koncovka.”

Sokol zápas zlomil během pěti minut – mezi 51. a 56. minutou zápasu dal tři góly, dvakrát se trefil Denis Egrt, muž, který byl v několika minulých sezonách nejlepším kanonýrem kraje. „Trenér Martin Luger v kabině hráčům něco řekl, vše se zlepšilo a konečně to vypadalo, jak má. Pak už to byla jednostranná záležitost,” pochvaloval si Petr Stibor.

Ústřední roli v střílení gólů hrál Denis Egrt, celkem se trefil čtyřikrát, v nové sezoně má na svém kontě už sedm branek. „On góly dávat umí, to je jasné. Ale ostatní někdy nechápou, co on chce; někdy tu finální fázi má tak špatnou, že trenér chce zlostí prokopnout střídačku. A i já, kdyby už nedal šance, které měl bych ho běžel do hřiště nakopat do zadku,” měl po utkání srbický šéf důvod k vtipkování.

Srbičtí jsou po třech kolech třetí, když všechny zápasy vyhráli. Plný bodový zisk ale na rozdíl od Modlan a Kadaně nemají, v Jílovém totiž vyhráli až na penalty. „Mohlo to být lepší. V létě se ale netrénovalo v plném počtu kvůli dovolené, bylo to znáš. Teď chvíli potrvá, než si to vše zase sedne.”

TJ Sokol Srbice - FK Ústí nad Labem B/Domoušice 6:2 (0:1). Branky: 51., 56., 75. a 85. Egrt, 53. Martykán, 83. A. Švábenský - 11. a 81. A. Černý. Rozhodčí: Suchánek - Živnůstka, Plzák. ŽK: 4:3. Diváci: 100.