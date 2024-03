„Je to porážka, takže se to hodnotí negativně. První půl hodinu jsme se nemohli dostat do hry, Ústí bylo jasně lepší. Posledních 10 minut jsme je dostali trochu pod tlak, bohužel tam nic nepadlo,“ hodnotil utkání trenér hostů Jan Hyneš, jehož svěřenci ztráceli o půli 0:2.