Je mu teprve 25 let, přesto už má za sebou čtyři operace kolene. Ani zranění či…

"A góly co jsme dostali? Skoro vlastní. Jsem rád, že je po sezóně a na tenhle ročník můžeme zapomenout," oddechl si. "Spoustu věcí si musíme vyříkat a doufám, že do nové sezóny vstoupíme úplně jinak."

To v Libouchci panovala po penaltové výhře 2:1 nad Spořicemi lepší nálada. Minimálně u trenéra Strádala, pro nějž šlo o poslední zápas na lavičce zmíněného klubu.

"Jsem rád, že můj poslední zápas skončil výhrou," předeslal zkušený lodivod s tím, že jinde nejspíš pokračovat nebude. "Z obou stran šlo o jeden z nejlepších fotbalů, jaké jsem kdy ve své trenérské kariéře viděl," pochvaloval si.

"Mělo to nasazení i fotbalovou stránku, když k tomu připočtu ještě vítězné loučení, je to prostě pecka," popustil uzdu emocím. "Chtěl bych pochválit nejen můj tým, ale i Spořice, které zkrátka přijely hrát fotbal. Znovu se ukázalo, že pokud ho chce hrát náš protivník, hrajeme ho taky, a baví to nejen hráče, ale i diváky," dodal.

LITOMĚŘIČTÍ KONČILI VÝHROU

Dílčí spokojenost panovala také u obou litoměřických zástupců. Roudnice na závěr smetla děčínský Junior vysoko 5:2, Pokratice si poradily 4:3 s Kláštercem.

"Chtěli jsme zakončit sezónu před vlastními fanoušky výhrou, jsem rád, že se nám to povedlo," načal hodnocení roudnický kouč Pavel Hoznédl. "Oba týmy chtěly hrát od začátku kombinační fotbal. My jsme na rozdíl od soupeře své šance dotahovali do konce a udělali si pohodový třígólový náskok," vypíchl pozitivní momenty duelu.

"Děčín ale začal stahovat a ve druhé půli po snížení na 2:3 se nebezpečně nadechoval. Drama jsme ale odmítli čtvrtým a pátým gólem. Kluci si zaslouží za poslední zápasy pochvalu, doufám a věřím, že se herní pohoda přenese i do začátku letní přípravy a třeba i do úvodu nové sezóny," přál si na závěr posledního letošního hodnocení.