Velký podíl na výhře 8:5 má Tomáš Řezníček, jenž dal polovinu chuderovských branek. Za hosty odpověděl stejnou mincí Milan Faltus, ovšem až ve druhé půli, kdy už Černovičtí prohrávali 0:4.

Další důležitou výhru hlásí Neštěmice, které vydřely výhru 3:2 v Klášterci nad Ohří. Po hodině hry přitom vedly 3:0, jenže domácí dvěma brankami zadělali na drama.

„První poločas jsme hráli na jednu branku, ačkoliv umělka není náš oblíbený povrch,“ hodnotil úvodní dějství duelu, jenž musel být kvůli dešti přesunut na umělý povrch, trenér Neštěmic Jan Deutsch. „Za stavu 3:0 jsme si mysleli, že už se nemůže nic stát. Soupeř i přes naše šance přebral iniciativu a snížil na rozdíl jediné branky. Nebyli jsme schopni se vymanit z tlaku. Závěr byl trochu emotivní a to vyvrcholilo červenou kartou domácího nejlepšího hráče. I když nejsem spokojen, tak tři body se počítají a věřím, že si to hráči vezmou k srdci do zápasu s Libouchcem.“

Ten, coby další tým z popředí tabulky, bere jen bod, na svém pažitu padl v penaltovém rozstřelu 3:4 s Proboštovem. Ten navíc zachraňoval až tři minuty před koncem druhým gólem v zápase Tomáš Vlasák. Poslední ústecký zástupce, Střekov, ani na šestý pokus nevyhrál, s Dobroměřicemi prohrál 0:5 a se skóre 3:32 zůstává bez bodu poslední.