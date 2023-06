Je mu teprve 25 let, přesto už má za sebou čtyři operace kolene. Ani zranění či…

Veledůležitou výhru 6:2 v boji dvou zachraňujících se celků si připsal Střekov, který před více než 120 diváky smetl doma Dobkovice 6:2. „Věděli jsme, o co hrajeme. Posledních pět kol už je pro nás, hokejovou terminologií, takové play-off. Chtěli jsme hrát aktivně, což se nám povedlo, dali jsme rychlé góly, poločasový výsledek 3:0 celý tým hodně uklidnil,“ líčil trenér Střekova Jindřich Barát.

„Po pauze jsme hlavně nechtěli polevit a udělat z toho zbytečné drama, nakonec bylo z veledůležitého zápasu docela pohodové utkání, což jsme letos ještě nezažili.“

To v Dobkovicích je, i kvůli konci tamního klubu po téměř osmi dekádách, nálada na bodu mrazu. „Hráči to doslova odchodili, odflákli. Pro mě je to hrozně trpké, když vidím, s jakými týmy prohráváme,“ klopil oči trenér Zdeněk Štol.

KŘEŠICKÁ DOMINANCE

Vysokou výhru 6:0 si připsaly také Křešice, které vyloupily České Kopisty. Jasno bylo už po prvním poločase, který svěřenci Jakuba Rusého ovládli 3:0.

"Při vší úctě k soupeři, Kopisty byly tentokrát opravdu slaboučké. Z toho kdysi skvělého týmu zůstalo dnes asi 10 procent, a podle toho to také vypadalo," načal hodnocení křešický trenér. "Začali jsme výborně, vedli jsme 3:0, dařilo se nám v obraně i v útoku. Navíc náš brankář chytil penaltu," nemohl si stěžovat na průběh utkání.

"Po změně stran jsme tak mohli prostřídat, dali jsme tam mladé hráče, premiéru si odbyl Viktor Záleský, který se hned uvedl gólem," těšilo Rusého.

UDOLALI POSLEDNÍHO

Vítězství 2:1 proti posledním Liběšicím si připsalo také béčko Roudnice, radost mu zajistili Čaněk a Hrebinka. "Jsem rád, že jsme vyhráli, i když naše hra byla plná nepřesností," oddechl si domácí lodivod Bedřich Matoušek

"Rozhodující bylo, že se nám podařilo dát dva góly a v závěru jsme měli trochu štěstí. Myslím, že už se všichni těší až sezóna skončí, je to hodně náročné, protože máme spoustu zraněných a omezuje nás to v rozložení zátěže mezi hráče," dodal.