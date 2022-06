Do rubriky Kanonýr Deníku se probojoval díky hattricku do sítě Dobroměřic, kde v podstatě sám zařídil výhru 3:0. Svůj účet aktualizoval i o uplynulém víkendu přesnou trefou proti Bílině, na kontě má tak už 38 přesných zásahů a jen stěží přijde v posledním kole o sedmibrankový náskok na čele tabulky střelců.

„Tolik branek jsem asi ještě nedal. Třeba to ještě zaokrouhlím na čtyřicet, ale není to jen o gólech. Je to o práci celého mužstva. Branky jsou taková třešnička na konci, jsem za ně samozřejmě rád, ale základ je, že postupujeme,“ prohlásil po letošní domácí derniéře před kabinou, kde jeho spoluhráči zpívali vítězný pokřik Vysoký jalovec na oslavu tří bodů proti Bílině.

„Je to jeden z nejlepších hráčů, které jsem já osobně kdy trénoval,“ řekl na Láchovo adresu asistent neštěmického trenéra Deutsche František Štěpánek. „Chodí si pro míče, sám to tak chce, zodpovědnost vezme na sebe, rozdá to a pak si zase naběhne a zakončuje, nebo to ještě předá dál. Je to klasický podhrotový hráč, který to hraje dobře, i proto dává hodně branek. Ostatně je to náš nejlepší střelec, těžko mu někdo sebere míč,“ popsal.

Krom toho má útočník, který dal jednu z branek na zmíněném ME i ve finálovém souboji se Španělskem, ještě jeden přínos. Podle Štěpánka kolem něj rostou i mladí odchovanci, kterých v Neštěmicích hojně využívají.