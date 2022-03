Jaro jste odstartovali bez bodu, jak zápas hodnotíte? Myslím, že to bylo pěkné utkání, jako vždy když hrajeme s Vilémovem. Hrálo se nahoru dolu, za stavu 2:2 bylo otázkou, kdo dá třetí gól. Bohužel ho dali domácí, my to museli otevřít a inkasovali jsme ještě jednou.

Vy osobně jste ale vstřelil dva góly, můžete je popsat?

Dva góly… Daleko víc by mě těšilo, kdybychom měli nějaký bod, ačkoliv střílet góly mě pořád baví, i když už nejsem nejmladší. Při první brance jsem ve skrumáži po standardce předskočil domácího obránce, u druhé trefy jsem si naběhl ze zadní tyče na přední poté, co Šmilauer zatáhl míč po pravé straně a dal mi přízemní centr. Já to pak už jen tečoval do branky.

Vypadá to tedy, že na jarní část jste dobře připravený. Přidával jste si v zimě?

To už vůbec ne (smích). V mém věku už je na prvním místě rodina, podporuji svého syna, který hraje v Teplicích. Ale jsem rád, když to stíhám a drží mi zdraví, že si mohu ještě sám zahrát. Těším se na každý zápas, tím spíš, že vloni se se mnou ta zranění táhla dost.

Zkušeností máte na rozdávání, zahrál jste si i Ligu mistrů. Cítíte, že by se na vás soupeři nějak víc zaměřovali?

To nevím, možná dřív, ale dnes už asi ne. Myslím, že jsem býval hodně rychlý, jenže to už pomalu odchází. Spíše bych řekl, že pomáhám klukům z týmu svými zkušenostmi, které se snažím předávat dál. V krajském přeboru jsou už teď ale lepší fotbalisté, než jsem já.

Máte nějakou osobní metu, které byste chtěl na jaře dosáhnout?

Nemám. Důležité pro mě je, aby drželo zdraví a odehrál jsem co nejvíc zápasů. Samozřejmě by bylo fajn, abychom byli s Brnou v tabulce co nejvýš a fotbal nás bavil.