„Začali jsme netradičně brzo, tréninky probíhaly dvakrát týdně. Středy byly kvůli pracovnímu vytížení hráčů slabší, pátky už ale vypadaly daleko lépe,“ řekl šéf oddílu Lukáš Mach. „Odehráli jsme také jedno přípravné utkání v Bílině, kde jsme ale dostali lekci 7:1. Záměrně byl vybrán těžký soupeř, což se potvrdilo i na hřišti,“ uvedl ke konfrontaci s účastníkem I. A třídy.

Léto bylo krátké. Hostovice se proto chystaly individuálně

„Ambice ale máme vysoké, chceme hrát v horní polovině tabulky. Pracujeme i na posilách, momentálně to vypadá na tři nové tváře a dva odchody, ale přestupové okno ještě nekončí. Na posilách stále pracujeme,“ dodala hlavní postava TJ Chlumec.

SVÁDOV MÁ NOVÉHO KOUČE

I ve Svádově je nejvýraznější letní změnou rošáda na trenérském postu. Pavla Přibyla střídá Martin Beránek. „Strávil jsem poměrně dlouhou dobu v Mojžíři a v Neštěmicích, z rodinných důvodů jsem teď ale nějakou dobu netrénoval,“ představil se nový kouč, jenž se zatím domluvil zhruba na ročním angažmá.

Své svěřence cepuje už od poloviny července, s kádrem se ale teprve seznamuje. „Moc kluků jsem tu neznal, ale v přípravě jich chodí zhruba 15, takže jsem spokojený. Plán přípravy jsme zvládli, i když nám ho narušily nějaké dovolené,“ uvedl s tím, že i první zápas musel Svádov odehrát až v neděli v 17 hodin místo tradičního sobotního dopoledne, aby se stihli vrátit dva další hráči. „Záchrana loni byla hektická, letos chceme klidnější ročník, po podzimu chceme klidný střed.“

DO CHUDEROVA SE VRACÍ ŘEZNÍČEK

„Tak nějak pořád to stejné,“ dal by se lakonicky citovat Vojtěch Šindelář, jeden z trenérského dua Chuderova. Je pravdou, že to takřka dokonale vystihuje klidné léto v kopcích nad krajskou metropolí. „Tým zůstal pohromadě, zapracováváme do něj dorostence, po dvou letech se vrací Tomáš Řezníček z Neštěmic,“ jmenoval Šindelář jedinou posilu.

Také u kormidla zůstane on spolu se Zdeňkem Zvonkem. „S přípravou jsme zatím víceméně spokojení. Samozřejmě do toho zasahují dovolené, směny v práci, ale to je asi všude. Na hřišti jsme od 20. července.“

Chuderov tradičně okupuje horní patra tabulky, stejné plán má vedení i letos. „Ambice na postup úplně nemáme, ale chtěli bychom hrát do třetího místa,“ dodal před startem sezóny chuderovský trenér.

JISKRA POSÍLILA ÚTOK

Především na zvýšení gólové potence pracovali přes léto ve Velkém Březně. Dělalo na tom hlavně vedení Jiskry, které přivedlo dva hráče do ofenzivy. „Udělali jsme kluka, který hrál I. A třídu jinde, ale přistěhoval se sem. Jde o šikovné levé křídlo. Další posilou bude útočník. Celkově jsme byli v ofenzivě trochu bezzubí, takže věřím, že tímto se nám povede nedostatky zacelit,“ řekl trenér Karel Moravec.

Toho, stejně jako většinu trenérů, trápí především krátké léto, respektive brzký start nižších soutěží. „V přípravě máme 20 hráčů, počítám, že nás bude osmnáct. Začali jsme ale pozdě kvůli dovoleným a brigádám, jelikož máme hodně mladý tým. Trénujeme teprve dva týdny, první kolo máme ale odložené. Kondičně jsme ale, i díky věku hráčů, připravení.“

TRMICE JSOU ZPÁTKY

Návrat do krajské soutěže čeká také Trmice. Nedávno zrekonstruovaný areál s luxusním pažitem si minimálně I. B třídu zaslouží a po zásluze už se na ní těší.

„Změny v kádru nejsou téměř žádné, povedlo se nám ho udržet pohromadě, naopak ještě z Dobkovic přišel Lukáš Brandejs, navíc jsme ho doplnili o mladé kluky z dorostu, kteří postoupili do chlapů,“ uvedl hlavní trenér týmu Tomáš Uxa.

„Chceme se etablovat v krajské soutěži, rozhodně nechceme hrát druhé housle a zachraňovat se na poslední chvíli. Rádi bychom ale hráli hezký fotbal pro fanoušky,“ dodal. „Přípravné zápasy jsme nehráli proto, že jsme chtěli eliminovat riziko zranění nebo toho, že bychom se v době dovolených nesešli. Věřím ale, že o to větší chuť budou mít kluci do mistráků.“