Zkušený kormidelník vedl dlouhá léta svádovskou mládež, trénoval i áčko, v období covidu ale léčil svoje nervy. „Poté, co přestal trénovat Pavel Mokráček, bylo v Svádově bezvládí, nemohli jsme sehnat trenéra. Tak jsem řekl, že pomůžu, ale nechtěl jsem jet na plný plyn, pomáhají mi Vodehnal a Blaško. Jsem emotivní typ, nechci tomu podléhat jako dřív, měl jsem i zdravotní problémy, ale bylo mi kluků líto, navíc několik jich odešlo do Střekova,” vysvětluje Přibyl, proč se ujal mužstva, které bylo v zimě na padáka.

Teď Svádov bojuje o udržení zuby nehty, na jaře už třikrát vyhrál. Z A skupiny I. B třídy, kterou tým z Ústecka hraje, můžou sestoupit až tři mužstva. „Bavil jsem se s delegátem, může tomu tak být. Asi spadnou dva týmy z každé skupiny a pátým bude tým, který bude mít nejméně bodů. Vidím u nás spoustu mladých talentů, byla by škoda zahučet dolů. Ti kluci můžou mít i na vyšší soutěž, když se vykopou. Proto chceme v kraji zůstat za každou cenu.”

V Krupce Svádovští vyhráli nad Unčínem 2:0, góly dávali Vácha a střídající Moravec. „Od začátku bylo jasné, že kdo dá první gól, bude v obrovské výhodě, protože se hrálo na velkém hřišti, kde rychle ubývají síly, navíc foukal silný vítr; kdo by měl dohánět ztrátu, byl by na tom za daných okolností psychicky špatně. Nám se povedlo jít do vedení a odolávat domácím. Měli hlavně standardky, ale ustáli jsme je hlavně brankáři Součkovi. Na konci jsme pak výhru pojistili,” hodnotí Pavel Přibyl veledůležité a proti i nervózní utkání.

„Mrzí mě, že se při poslední akci zranil Souček, má problémy se svalem, a také, že se úplně zbytečně nechal vyloučit náš kapitán Janouš. Oplácel, do soupeře vrazil rukama, to je na tři čtyři zápasy. Bohužel se to trestá přísněji než nějaký brutální faul,” štve svádovského kouče.

Není to poprvé, kdy jeden z jeho svěřenců viděl na jaře červenou kartu. A nutno říct, že naprosto zbytečnou. „Teď se nám to stalo potřetí. Na začátku jara Ren, dva týdny nazpět můj syn Vojtěch, teď kapitán. Nechápu to, nevím, co k tomu už dál říkat. Pořád hráče nabádám, aby to nedělali, aby se ovládli. Připadám si jako jejich vychovatel. Jsme prostě takticky nevyzrálí.”

Přibyl si vůbec nechce stěžovat na rozhodčí, na jaře prý pískají tak, jak pískat mají. „Ani jednou nás nepoškodili, ani jednou nám nepomohli. Prostě rovina. Musím zaklepat, ať je to takhle dál. Možná je to tím, že na zápasech jsou zkušení delegáti, tak si před nimi sudí nic nedovolí. Navíc ty naše červené byly naprosto evidentní, rozhodčí neměli jinou možnost. Kdyby nezasáhli, začalo by se to na hřišti fackovat.”

V příštích kolech Svádov hraje s Hostovicemi, Chabařovicemi a béčkem Roudnice. „To jsou soupeři, kteří jsou na tom tak nějak jako my, jsou v tabulce okolo nás. Máme sice hodně zraněných, teď bude kapitán mimo, ale porveme se o to. Jen mě opravdu mrzí, že sestava není ustálená, to se pak bojuje o přežití hůř,” tvrdí Přibyl. „Věřím ale v týmového ducha. Cítím, že tu je. Ti zranění jezdí na naše zápasy, fandí, jsou s týmem. To dělá hodně,” dodává.