Jaké bylo z vašeho pohledu poslední utkání proti Malečovu?

Bylo přesně takové, jaké jsem očekával. Pamatuji si s nimi zápas z podzimu, takže jsem věděl, že si to budeme muset urvat. Jejich kluci jsou vyhraní, dokáží to zavřít, takže to byl zápas na jednu bránu. Těžko by to s námi otevírali, jelikož jsme rychlejší, což jejich trenéři dobře vědí, koneckonců Prochy (Aleš Procházka, současný trenér Malečova, pozn. autora) u nás trénoval. Postavili to účelně a trápili nás chytrostí a bojovností. U nás pak samozřejmě trochu narůstala ta křeč na nohách, zvlášť když soupeř dokázal ze dvou standardek a ojedinělých šancí otočit skóre. O to víc jsem hrdý na celý náš tým, že jsme si za tím dál šli, dokázali to srovnat a nepodělali se z toho.

Krátce před koncem jste ale neproměnili penaltu, která mohla rozhodnout…

A ani to nás nezlomilo. Zbytečně jsme to neotevřeli, věděli jsme, že na penalty nám to stačí. Před nimi jsme si řekli, že tentokrát nám to prostě vyjde za každou cenu.

To jste nebyl ani trochu nervózní?

Podle mě jsem prožil za poslední týden asi tak třetí nebo čtvrtý infarkt. Už v minulých zápasech jsme měli namále, třeba v Petrovicích, takže mi opravdu nebylo dobře. Koukali jsme s klukama na střídačce na hodinky a tepovka mi ukazovala 130.

Zápas Střekova v Petrovicích končil ve stejný čas, věděli jste jak hráli? A řekl jste to hráčům?

Ano, věděli jsme to a ano, řekli jsme to i hráčům. Věděli, že musí. Chtěl jsem, aby věděli, o co hrají, takže jsme jim to před rozstřelem řekli.

Dvě penalty nakonec chytil brankář Ondřej Reischel. Co říkáte na jeho výkon?

Je to kouzelník. Chtěl bych ho za celou sezónu pochválit. Dříve byl obáván za své chování, byl hodně vylučovaný, před sezónou jsme spolu na toto téma hodně mluvili. Pomohlo mu to, hodně se uklidnil, myslím, že neměl snad ani jednu červenou kartu, možná pár žlutých. Vylízal se i z těžkého zranění z Přestanova, kdy jsme už možná ani nevěřili, že tu sezónu dochytá, takže je to takové hezké uzavření jeho příběhu v této sezóně. Tím ale nechci zapomenout na druhého brankáře Adama Štěpána. Fantasticky se spolu vykryli, když byl zraněný nebo nemocný jeden, zastoupil ho ten druhý. Naštěstí se nám nestalo, že by byli dlouhodobě mimo oba dva. Oba si zaslouží obrovskou pochvalu, Ondra za ty vychytané penalty dvojnásob.

Jaké budou plány přes léto? Máte hodně mladý tým, do krajské soutěže už se ale určitě bude hodit i zkušenost..

To je otázka. Když budou soupeři vědět, že máme mladý a běhavý tým a budou před námi zalézat, tak se to hrát dá. Určitě to ale bude chtít nějakou zkušenost přivést, to je jasné. Celé se to ale bude muset postavit odshora, to znamená od áčka, počkat na možné příchody, odchody, což zatím samozřejmě nevíme. Ale jak jsem řekl, nějaké zkušenější hráče budeme potřebovat, protože neočekávám, že by tam byly týmy, které by proti nám 93 minut jen bránily v zataženém bloku.

Co čekáte od premiérové účasti v I. B třídě?

Bude to pro nás už fotbalovější soutěž, protože budeme muset ukázat i defenzivní fázi našeho týmu. V okrese jsme bránili spíše jen chvílemi, kdy jsme vypadli z nějakého tempa, a přesto jsme dostali nejméně branek v soutěži. Naznačuje to, že i ta mladá obrana to relativně zvládla, ale bez pomoci hráčů z áčka bychom to samozřejmě nezvládli.