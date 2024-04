Na podzim jste po skvělém startu zaznamenali 12 porážek v řadě, teď na jaře to byly tři. Neměli jste v hlavách, že by ta série mohla být na konci sezony podobná? Myslím, že v hlavách to rozhodne je. Každý zápas jsme pod tlakem, že musíme vyhrát, ale tak to je vždy, když jste dole. Momentálně jsme ve fázi, když se opravdu nedaří, hlavně výsledkově.

Jak se k tomu stavíte? Jak se to snažíte zlomit?

Do každého zápasu se snažíme jít s tím, že jdeme vyhrát. Prostě si věříme. Před zápasem s Lukavcem tomu bylo také tak. Říkali jsme si v kabině, že to jako tým zvládneme. Věděli jsme, jakou má soupeř taktiku, udělali jsme proto opatření, které se nám nakonec dařilo. Soupeř místy nevěděl, jak změnit hru, aby byl úspěšný. Myslím, že jsme se tentokrát cíli silnější a odhodlanější než Lukavec.

Jenže jste dostali jste gól z dálky hned na začátku. Vyrovnání přišlo až po obrátce, pak obrat. To musel být strašný nápor na psychiku, ne? Ten první gól, co jste dali, hodně pomohl?

Takový gól vás samozřejmě srazí, ať chcete nebo ne. Byl to hloupý gól de facto z odkopu. Bohužel brankář to možná podcenil. Stane se. Důležité bylo, že jsme se z toho celkem rychle dostali a reagovali, jak nejlépe to šlo. Nikdo se nepoložil, dál jsme se snažili hrát naši hru, což bylo zásadní. Vyrovnávající gól samozřejmě hodně pomohl. Byla to skvělá akce a jasná penalta na nás.

Co ještě pomohlo zápas vyhrát?

Opravdu hodně pomohlo to, že jsme se v hlavách nezlomili a dál hráli to své. Cítili jsme, že jsme lepší, měli jsme víc ze hry a šancí bylo také hodně. Museli jsme zůstat trpěliví, góly přišly.

Koho pochválíte?

Rozhodně celý tým. Kluci bojovali jeden za druhého, makali až do konce. Nezlomili se v hlavě, to nám pomohlo zápas konečně vyhrát.

Nicméně jste stále poslední. Pokud by sestupovaly tři týmy, tak máte šest bodů ztrátu. Je v silách současného kádru to ukopat?

Situaci samozřejmě známe. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom se vyšplhali co nejvíce nahoru od týmů, které sestoupí. Myslím, že tým máme hodně kvalitní na všech postech. Je to o dece, která na nás ležela. Nelepilo to, dostávali jsme laciné góly… Šance zachránit se určitě je. Věřím, že výhrou nad Lukavcem jsme to zlomili a že to půjde nahoru, že posbíráme dostatek bodů, abychom se udrželi. Tým na to rozhodně máme.

Co bude v těch dostizích za body na jaře hrát největší roli? I zkušenost? Máte zkušené borce, kteří umí hrát o záchranu?

Největší roli bude samozřejmě hrát psychika, hlava a chuť bojovat jeden za druhého. Pokud to tak bude, výsledky tímhle stylem určitě přijdou. Máme jak mladé hráče, tak i zkušené. Je jen na nás, jak si to všechno srovnáme, jak si hlavy na boj o záchranu nastavíme.

Jakou důležité bude v boji o záchranu domácí prostředí?

Myslím, že každému se hraje vždycky nejlépe doma na svém stadionu se svými lidmi v zádech. Takže vždycky si domácí prostředí užíváme, je to pro nás malinko víc, než když hrajeme venku. Chtěli bychom, aby se od nás vítězství nevozila, aby všechny body zůstávaly v Chlumci.