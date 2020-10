„Jsem rád, že mi to tam konečně napadalo, už bylo na čase,“ oddechl si po utkání jedenadvacetiletý záložník, jenž rázem téměř vykonal své loňské střelecké konto. Uplynulý rok nebyl dobrý, ač se odehrála jen půlka sezóny, Řezníček nastřádal ve 14 zápasech jen pět branek. „Šance byly, stejně tak letos, ale nespadlo to tam,“ pokrčil rameny.

V sezóně 2018/2019 přitom nasázel ve 26 utkáních úctyhodných 16 gólů. „To je můj cíl pro tento ročník. Vyrovnat nebo překonat tuto metu. Jako cíl, s nímž bych byl osobně spokojený, jsem si vytyčil minimálně patnáct branek,“ pravil sebevědomě.

TOMÁŠ VERSUS DAVID

Pokud se mu to povede, mohl by atakovat výkony svého o sedm let staršího bratra Davida, který hraje stejnou soutěž, avšak v dresu Libouchce. „On je útočník, já krajní záložník, takže cestu ke gólům má trochu jednodušší, je více gólový,“ pousmál se mladší z bratrů, který však aktuálně ztrácí na liboucheckého střelce pouhé dva zásahy.

Žádné špičkování však mezi Řezníčkovými neprobíhá. A to ani poté, co Libouchec v prvním kole vyraboval Chuderov 7:1. Oba byli na place, David zaznamenal dvě branky. „Nepopichujeme se, ale bylo to vůbec poprvé, co mě v dresu soupeře se svým týmem porazil,“ neodpustil si statistickou poznámku Tomáš. „Předtím se mu to nikdy nepovedlo ani v Libouchci, ani v Děčíně,“ zmínil dvě angažmá, kam David zamířil poté, co opustil Chuderov, v němž spolu po Tomášově příchodu strávili na podzim 2017 půl roku.

Jedenadvacetiletý odchovanec Army přitom neskrýval, že by ho lákalo si se svým sourozencem jednou zahrát znovu. Ač v různých sezónách, kvůli věkovému rozdílu, jejich fotbalové adresy byly dlouho stejné. Start v dnes již zaniklém Ravelu, přechod do Army a pak Chuderov. Byť David okusil i Brnou, Střekov, Krupku, Junior Děčín či zmíněný Libouchec, Tomáš zůstává, alespoň zatím, Chuderovu věrný.