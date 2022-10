Co mu vadilo? „My jsme do poločasu vedli 2:0, hned zkraje druhé půle jsme dali třetí gól. Ale pak mi scházelo nasazení, v celém zápase bylo hodně neproměněných šancí, viděl jsem nervozitu. A viděli ji i hosté, kteří vycítili šanci, dali gól a kdyby nepřišel tak pozdě, tak bychom se asi ještě báli.”

Deutsch si ale uvědomuje, že tři body se berou i za nepříliš líbivou kopanou. „Třeba to bylo takové varování před derby. My v sezoně odehráli i pěkné zápasy, třeba jako s Kadaní. Tak teď přišlo něco, co se až tak nelíbilo. Ale tři body máme.”

Podle trenéra Českého Lva je na týmu vidět, že si zvyká na krajský přebor. „My chtěli z prvních pěti zápasů dvanáct bodů. Takhle jsme se na to dívali, když jsme viděli los. Ale ukázalo se, že někteří kluci na kraj nebyli připravení. Mysleli si, že to bude jednodušší. Ale už se s tím popasovali, zvykli si. Například prohrané zápasy s Žatcem nebo Krupkou ukázaly, že na to máme. Byly tam šance.”

I proto chce Deutsch hrát se svým celkem v horních patrech krajského přeboru. Potenciál prý ve svých svěřencích vidí nemalý. „Je důležité, jak se budeme scházet. Ten náš kádr není široký. Brát odjinud jde těžko, klub nemá přebytek peněz. Snažím se jít spíš cestou výchovy vlastních kluků, jenže ti, kteří jsou k dispozici, ještě na dospělý fotbal v kraji nemají. Je škoda, že nepostoupilo béčko, v B třídě by získávali kluci cennější zkušenosti než v okresním přeboru.”

Jak již bylo avizováno, v příštím kole Neštěmice v derby přivítají Brnou, čtvrté mužstvo tabulky. „Bude to prestižní zápas, řada kluků se těší, těšíme se i my, funkcionáři. Třeba Honza Králík se už na derby klepe. Ale není to zápas týmů, které by se neměly rády, takže nečekám, že to bude nějak přehnaně vyhecované.” Neštěmičtí prý mají jiné soupeře za neoblíbené, Brná k nim rozhodně nepatří.

Zajímavé bude sledovat, kolik dorazí na derby fanoušků. Neštěmičtí hrají v tomto ročníku vždy v sobotu od čtvrt na jedenáct, diváků ale na dopolední duely chodí méně než v minulé sezoně. „Podporu od fanoušků cítíme, doma se nám hraje dobře. Ale slyšeli jsme, že některým nevyhovuje ten dopolední čas. Přitom je to podle mě super, divák si pak může zajít na jiné fotbaly. Nebo prostě někam jinam…”

FK Český Lev Neštěmice - TJ Sokol Horní Jiřetín 3:1 (2:0). Branky: 21. Ducháček (vlastní), 35. Lácha, 46. Pavlíček - 67. Flemmr. Rozhodčí: Menšík - Krutina, Pašek. ŽK: 3:4. Diváci: 100.