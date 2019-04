V 15. kole I. B třídy se radovaly Trmice, Chabařovice a Svádov. Poslední dva celky uspěly v lokálních derby, když porazily Chlumec, respektive Velké Březno. Nevedlo se ani Hostovicím.

Největší pozornost táhlo derby mezi Chabařovicemi a Chlumcem, kam zavítalo 120 diváků. Domácí, kteří zimovali na předních příčkách tabulky, chtěli proti Chabařovicím odčinit nezdar z úvodního jarního kola, to se jim ale příliš nepovedlo.

Chlumec sice měl v úvodním poločase řadu šancí, jenže žádnou nedokázal přetavit v gól a Slovan po změně stran trestal. Nejprve mu vyšla standardní situace, jíž proměnil Habrdle, osm minut na to si dali domácí vlastní gól, což je definitivně položilo.

„První poločas byl z naší strany slušný, ale opět jsme selhali ve finální fázi. Všechny naše průniky do šestnáctky jsme vyřešili špatně, nejblíž brance byl Růžička, který trefil tyč,“ lamentoval chlumecký kouč Petr Škvor. „Soupeř hrál velice dobře, postupně převzal otěže zápasu a po přestávce už byl jasně lepší. My jsme mu to usnadnili spoustou nabídnutých standardek,“ litoval. „Nesehráli jsme dobrý zápas, na jaře hledáme především střeleckou jistotu,“ uzavřel.

„Zlomový moment bych viděl ve chvíli, kdy Chlumec nevyužil tři velké šance. My jsme pak dali gól z ofsajdu, který neplatil, ale nás to nakoplo,“ přemítal jeho oponent Aleš Miltner na lavičce Chabařovic. „Vyšla nám standardní situace, pak jsme přidali druhý gól a už jsme si to pohlídali,“ dodal. „Jeli jsme do Chlumce se záměrem eliminovat jejich střelce Lejčka, což se nám, myslím, povedlo,“ liboval si.

DERBY NA BŘEHU LABE OVLÁDL SVÁDOV

Necelá stovka diváků si našla cestu i do Velkého Března, kam přijel sousední Svádov. Už v 6. minutě otevřel skóre v souboji dvou celků z břehu Labe domácí Říha, jenže vzápětí srovnal Blaško. Po změně stran se prosadili ještě Vanša s Pittnerem a hosté si odvezli všechny body.

Radost nakonec propukla i v Trmicích, které proti Unčínu poslal už po pěti minutách do vedení Vávra. Jenže hned z rozehry přišla odpověď hostů, kteří posléze i vedli. V 90. minutě ale srovnal Jaroš, bonusový bod pak získali domácí v penaltovém rozstřelu. Porážku 1:2 z Dobkovic přivezly Hostovice.