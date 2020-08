„Úvod z říše snů, závěr noční můra. Nevím, co jiného k tomu říct,“ hledal po utkání těžko slova nový trenér Chlumce Roman Veselý. „Budeme se na tom samozřejmě snažit najít něco pozitivního, pokud to alespoň trochu půjde,“ snažil se zůstat optimistický. „Hold jsme nevyhráli doma, tak budeme muset přivézt body ze hřiště soupeře.“

Přitom v 15. minutě vypadalo všechno parádně. Domácí podnikali úspěšné ofenzivní nájezdy do vápna soupeře, výsledkem bylo skóre 4:0. „Pak jsme si ale asi všichni chtěli dát gól, útočili jsme víc, než jsme měli…,“ dumal Veselý nad spouštěčem obratu Bezděkova. „Oni zůstali klidní, hráli dál to svoje a dali dva góly. My si v poločase něco řekneme, ale soupeř stejně vyrovná.“ To nejhorší ale Chlumecké teprve čekalo.

„Celé to vyvrcholí tím, že stoper si rozsekne obočí, brankář si v nezaviněném souboji zlomí nohu a v 92. minutě dostaneme gól na 4:5,“ povzdechl si. „Určitě si budeme muset na tréninku vyříkat náš přístup od nějaké 25. minuty. Nejsem moc zastáncem toho, hodit to za hlavu a zapomenout. Musíme se z toho poučit,“ uzavřel.

První kolo proti sobě v derby postavilo i dva ústecké zástupce, do Hostovic přijel Vaňov. Domácí se v roli favorita trápili v koncovce, nakonec byli rádi za výhru 2:1 na penalty. „Když jsem nad tím pak zpětně přemýšlel, vyhrát bychom si asi nezasloužili. Remíza je podle mě fér, v penaltách jsme měli štěstí a podržel nás brankář Koželuh,“ uznal vedoucí Hostovic Roman Löffler.

Rozstřel se natáhl až do osmé série, Vaňov nevyužil dva mečboly. „Neproměňovali jsme šance, to nás nyní hrozně trápí. Pak si dáme vlastní gól a srovnávat jsme museli z penalty,“ dodal Löffler.

Do penalt musel i Svádov, jenž zdolal Heřmanov, jediným tříbodovým zástupcem Ústecka tak zůstali fotbalisté Mojžíře, kteří doma rozstříleli Pokratice 5:1.

1.B třída dospělých sk. A, 1. kolo:

Česká Kamenice – SK Dobkovice 2:3 (24. Mach, 34. Zeman – 8. Línek, 53. Štol, 61. Dyrynk)

Křešice – Slavoj Bohušovice n.O. 5:2 (2. Faust, 33. Faust, 40. Janča, 50. Faust, 72. z pen. Patka – 57. Buryánek, 60. z pen. Kyzlík)

SK Hostovice – TJ Vaňov 1:1 pen. 6:5 (59. z pen. Doubek – 47. Kuna),

TJ Chlumec – SK Bezděkov 4:5 (7. Weber, 8. Mach, 11. Weber, 15. Sak – 19. Půčala, 36. Hlavsa, 62. Půčala, 64. Hlavsa, 90+2. Hlavsa)

TJ Union Děčín – TJ Sokol České Kopisty 2:6 (28. Murdych, 48. Votava – 34. Císař, 46. Císař, 78. Kutzler, 83. Hýř, 87. Císař, 90. z pen. Císař)

TJ Mojžíř – TJ Sokol Pokratice-Litoměřice 5:1 (10. Pavlík, 20. Tichovský, 25. Kugler, 37. Kugler, 81. Pek – 50. Macel)

TJ Svádov-Olšinky – TJ Heřmanov 3:3 pen. 6:5 (30. Blaško, 58. Vanša, 65. Ren – 4. Majerik, 28. Betyár, 45. Betyár)

TJ Sokol Unčín – Junior Děčín 1:1 pen. 6:5 (77. Trojan – 62. Kabátník)