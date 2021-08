„Odchody by neměly být snad žádné, z dorostu Army se nám vrátil Zdeněk Šmilauer, jenž tam šel od nás v žácích, registrujeme také příchod Pavla Kunty a Lukáše Berkyho,“ vyjmenoval dravé mládí Heřman. Všichni tři se navíc prosadili gólově proti Libouchci, který Brná v přípravě smetla 11:2.

Pro Heřmanův výběr to bylo druhé přípravné utkání, v tom prvním jeho svěřenci podlehli 0:5 FK Ústí nad Labem, které však hraje druhou nejvyšší soutěž.„V polovině července jsme dali klukům dovolené, ale 31.7. nás čeká ještě třetí přípravný duel, generálka na soutěž,“ objasnil kouč Brné. Jeho tým se v generálce utkal s rezervou mosteckého Baníku. Poslední přípravný zápas ale Brné nevyšel, jelikož prohrála vysoko 5:1. Jedinou trefu zaznamenal z penalty Jan Králík.

Ambice jediného zástupce Ústecka v krajském přeboru budou stejné, jako každý rok. „Po té dlouhé pauze se to těžko odhaduje, ale rádi bychom zase bavili fanoušky dobrým fotbalem a spoustou branek. Chceme hrát v horních patrech tabulky, abychom se nemuseli strachovat o záchranu. Myslím, že máme na to být do pátého místa,“ zakončil Heřman.

Jeho tým vstoupí do soutěže domácím zápasem proti Jílovému, hraje se 7. srpna od 17 hodin.