Prvním jistým ústeckým účastníkem příštího ročníku I. B třídy fotbalistů jsou fotbalisté Svádova. Ti si výhrou 4:1 v Březinách zajistili záchranu. Naděje zůstala i Chlumci, kam přijelo Dubí. Zápas se pro zranění a nedostatečný počet hostujících hráčů nedohrál, sudí ho v 61. minutě ukončil.

„Pro nás jsou to tři důležité body,“ nechtěl zbytečně rozjímat nad nedůstojným přístupem Dubí kouč Chlumce Petr Škvor. Ty by jeho tým bral i tak, neboť nad soupeřem bezpečně vedl. Dubí přijelo v deseti hráčích, ti postupně odpadali, až nezbyl dostatečný počet pro to, aby mohl zápas pokračovat.

Chlumec má 41 bodů, nenahrály mu ale další výsledky. Body totiž braly také Unčín, Union Děčín i Meziboří, tedy největší konkurenti v boji o elitní čtyřku, která se zachrání. Chlumec tak potřebuje bodovat i v příštím kole ve Svádově, kdy se ve vzájemném zápase oberou druzí dva jmenovaní.

Záchranu už má jistou Svádov, který přivezl výhru 4:1 z Březin. „Bylo to docela vyhecované, oni doma moc neprohrávají, ještě měli teoretickou šanci na záchranu,“ popsal kouč Svádova Pavel Přibyl. „Bylo hrozné horko, jsem rád, že jsme to zvládli a ve zbylých zápasech už máme klid,“ dodal s úlevou. Také Svádovu přijde vhod zápas Unionu Děčín s Mezibořím, díky němuž už neskončí hůř než čtvrtý.

Právě v Meziboří prohrály 0:3 Hostovice, které si zkomplikovaly situaci a jistotu nemusí mít ani po tomto víkendu. Padlo i Velké Březno (1:2 PK v Unčíně), Trmice (0:13 v Jiříkově) a Chabařovice (1:3 s Unionem Děčín).

I. B TŘÍDA, 24. KOLO:

Chabařovice – Union Děčín 1:3 (1:0) Branky: Culek – Murdych 3. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 4:1. Diváci: 30.

Jiříkov – Trmice 13:0 (6:0) Branky: Z. Bajan 5, M. Šolc 2, Vu Quoc 2, Häusler, Svoboda, Štěpánek, Čerkl (PK). Rozhodčí: Zitko. Diváci: 100.

Unčín – Velké Březno 2:1 PK (1:1) Branky: M. Sém – M. Pták. Rozhodčí: Holec. ŽK: 3:2. ČK: M. Sém (U). Diváci: 20.

Březiny – Svádov 1:4 (0:1) Branky: Šohaj – Franěk 2, Vanša, Vošahlík. Rozhodčí: Materna. ŽK: 2:0. Diváci: 100.

Meziboří – Hostovice 3:0 (1:0) Branky: Johana, Kovařík, Nesper. Rozhodčí: Mešník. ŽK: 2:1. Diváci: 100..

Utkání Chlumec – Dubí bylo v 60. minutě za stavu 8:0 předčasně ukončeno.