„Naposledy jsem trénoval v roce 2000 ve druhé lize Ústí nad Labem se Sváťou Habancem, chvilku Chomutov, ale od té doby jsem u mládeže. Ta práce mě baví, nabíjí a naplňuje. Podmínky máme výborné,“ říká bývalý hráč Jablonce nad Nisou či trenér teplického ligového dorostu.

Zdá se, že jste maximálně spokojený…

Předávám mladým zkušenosti, největší radost mám, když vidím jejich progres. Třeba už za jeden rok. Je to víc o trénování, dobrém fotbalu, nejen o výsledcích. Já mám dlouhodobě kategorie 16 a 17 let. Občas jim něco ukážu, poradím.

Jak na tom nastupující generace je?

Je jiná, nemohu říct, jestli se rodí lepší nebo horší fotbalisti. My měli něco jiného, oni mají také něco.

Určitě lepší podmínky?

Škváru, jako byla za nás, si představit neumí. Chápat to ani nemohou, protože mají jiné možnosti. Máme dvě trávy, malou umělku, podmínky skvělé, řekl bych ligové. Máme i hodně hráčů, tři týmy, můžeme si vybírat. Trénuje se šestkrát týdně. Kluci to mají náročné, ale díky působení v akademii mohou trénovat v lepších časech.

Jaký je režim v této covidové době?

Pokud se dalo trénovat, tak jsme trénovali, pak byla příprava v omezeném počtu, nyní se chystají individuálně, mají plány. Jsou různé aplikace, videa, maká se. I když se připravují sami, mohou něco získat. Už jsme poučení z jara, snad se ta situace třeba v lednu změní.

Už víte, jestli bude silvestrovské derby, které tradičně hrajete?

Nevím, zatím jsem nikomu nevolal. Sestava se vytváří, já hrál asi sedmkrát a vždycky je to velký svátek, setkání osobností. Pokud derby bude, tak se zúčastním.

Většina jeho aktérů říká, že se extra nepřipravuje, co vy?

Nakonec se člověk od listopadu stejně připravuje, aby si neuřízl ostudu v televizi. Na druhou stranu je to bez diváků těžký. A nemá cenu něco řešit na úkor zdraví.

Za starou gardu Sparty nastupujete i přes rok, kolik těch zápasů zvládnete?

Letos toho bylo méně, ale je to po celé republice, byli jsme i v Maďarsku. Je to fantastické a i ty zápasy mají úroveň. Když jde do tuhého, tak kluci vytáhnou vše co umějí a nejde jen o společenskou událost. Co si vzpomínám, tak jsme neprohráli.

Hrál jste i mistrovské zápasy za starou gardu Žitenic…

To byly díky Markovi Vítovi tři výborné sezony. Jezdili tam top hráči Novotný, Sionko, Lokvenc, Koloušek, Štajner. Ty zápasy, to byla radost.

Kariéru „v hlavní kategorii“ jste končil jako hrající trenér Chomutova, byl v Neštěmicích, v Libouchci a zahrál si za Saharu Vědomice…

To je součást Roudnice, asi pět let zpátky. Nyní mě přemlouvají doma z rezervy Libouchce na okres. Snad mi kvůli nedostatku času alespoň tři čtyři zápasy, až se všechno zase rozjede, vyjdou.