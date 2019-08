Diváci v Libouchci viděli pět branek, sedm žlutých a dvě červené karty. Jedna z nich padla až po závěrečném hvizdu, kdy si domácí Wild neodpustil okomentovat výkon rozhodčích. „Mrzí mě, že jsme ztratili body, ještě víc jsem ale naštvaný za chování po zápase. Říkal jsem hráčům aby udrželi nervy a místo toho dostaneme naprosto zbytečnou červenou kartu,“ neskrýval vztek trenér Libouchce Václav Strádal. Ten tak musí krom zraněného Mrázka oželet dalšího hráče.

Za stavu 0:2 vykřesal v 80. minutě naději Kabát, hosté však ihned odpověděli a branka Řezníčka v nastavení tak už porážku neodvrátila. „Zápas rozdělil na čtyři části. Dvě jsme ovládli my, dvě Neštěmice, štěstí se přiklonilo na jejich stranu. Soupeř byl ale výborně připraven, své hráče musím pochválit za to, že to nezabalili. Je to první zápas, sezóna je dlouhá.“

Střekov prohrával už po 20 minutách zápasu v Černovicích 1:3, ještě v 78. minutě pak platil stav 4:2 pro domácí. Jenže v závěru si vzal slovo kanonýr Dvořák, který dvěma góly, z toho druhým až v nastaveném čase, srovnal na 4:4 a zajistil Střekovu alespoň bod. V rozstřelu už ale kralovali domácí, kteří tak vyhráli 5:4 na penalty. (db)

I. A TŘÍDA – 1. kolo

Libouchec – Neštěmice 2:3 (0:0) Branky: Kabát, Řezníček – Čisár 2, Jahoda. Rozhodčí: Davignon. ŽK: 5:2. ČK: Wild – Adamec. Diváci: 130.

Chuderov – Rumburk 4:0 (2:0) Branky: Čapek, Babača, Moučka, Elmerich. Rozhodčí: Pašek. ŽK: 0:1. Diváci: 50.

Černovice – Střekov 5:4 PK (3:1) Branky: Bundzík, vlastní Šupík, Andrš, Haviar – Dvořák 2, Štorc, Šupík. Rozhodčí: Slívko. ŽK: 0:1. Diváci: 150.