Kvalitní individuality, týmové pojetí pokulhávající - to se říká o Chlumci. „V hospodě máme patu lepší než na hřišti. Musíme ji přenést z ní do zápasů,” usmívá se Roman Veselý, kormidelník mužstva, které na prsou nosí znak se lvem. Jeho tým je po deseti kolech B skupiny I. B třídy na solidním pátém místě.

Chlumec si doma poradil s Křešicemi (v modrém) | Foto: Deník/František Bílek

Klub z Ústecka by rád na podzim nahnal co nejvíc bodů, aby se na jaře nemusel obávat bojů o záchranu. „Chceme mít pěkné jaro. Podle mě je reálné takové čtvrté, nebo páté místo. Musíme ale hrát víc týmově. Po dobrém začátku přišel propad, snad se to zase obrátí,” vyhlíží Veselý další zápasy.