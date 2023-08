/FOTBALOVÁ PŘÍLOHA/ Po letní přestávce se dnes rozbíhá také I. A třída fotbalistů. Vstoupí do ní i zástupci krajské metropole, Libouchec a Mojžíř. Na jaké novinky se mohou fanoušci těšit?

Dnes už bývalý trenér Libouchce Václav Strádal | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

Libouchec platí v letní přestávce za klidnou destinaci. Tentokrát je tomu ovšem jinak. Trenéra Václava Strádala nahradil Vlastimil Jaroš. Brzký start tvrdé letní přípravy, na níž dohlíží trenér Václav Strádal. To byl dlouholetý evergreen v Libouchci. Dřina zůstává, dohlížet na ní ale bude Strádalův nástupce Vlastimil Jaroš.

„Krom změny trenéra se toho moc neudálo, i když pár odchodů jsme zaznamenali, položkově ale zůstává kádr stabilní,“ uvedl nový trenér. Toho může mrzet především ztráta obránce Petra Gutha, jenž zamířil do Hostovic.

Jaroš se s týmem i zaběhlými zvyky zatím seznamuje, herní styl mužstva příliš měnit nehodlá. „Nějaké změny v hlavě mám, ale moc toho nebude. Navíc tím, že nám zůstal prakticky stejný kádr, nemáme typologicky hráče na nějaký výrazně odlišný herní projev. Venca Strádal tu zanechal výraznou stopu, doufám, že půjdu v jeho šlépějích. Hráli jsme spolu celkem dlouho v Libouchci, takže si troufnu říct, že máme společný pohled na fotbal,“ uvedl kouč, jenž by si přál zůstat v horních patrech tabulky, jak bývá v Libouchci zvykem. „Snad Vaškovu bilanci nezkazím.“

Libouchec odehrál jediné přátelské utkání, doma přivítal Srbice. „Bylo mi řečeno, že to je taková tradice, v létě se hraje vždy u nás, v zimě pak v Srbicích,“ uzavřel Jaroš.

MOJŽÍŘ VÍTÁ NAVRÁTILCE

Klidné léto prožili v Mojžíři. Krom návratu Michala Vondráčka z Dobkovic a přesunu Tomáše Ulricha ze sousedních Neštěmic se neudálo prakticky nic zásadního.

„Ulrich se zatím jeví v přípravě velice dobře, jsem z něj nadšený. Další dvě jména máme ještě rozjednaná, ale tam si zatím netroufám říct, jak to dopadne,“ uvedl trenér Michal Kubec. „Příprava nebyla špatná, chodilo nás dost, ale to především proto, že jsme ji měli spojenou s béčkem. U áčka se pořád pereme ještě s dobíhajícími dovolenými, navíc máme dva kluky zraněné, takže pokud jde čistě o áčko, bylo to takové průměrné,“ pokračoval.

„Novinky u nás žádné nebudou, je to klasický evergreen, tombola, kop na bránu. V září ještě proběhne na hřišti jedno letní kino a možná nějaké Sváťovo divadlo.“