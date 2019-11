Až ke konci listopadu se dohrávalo 1. kolo fotbalové I. B třídy. Klíčový duel v něm zvládl Vaňov, který i díky čtyřgólovému Šimurdovi spláchl poslední Benešov 5:1.

„Pro nás šlo o velice důležitý zápas podzimu. Konečně jsme ho zvládli za tři body a udrželi tak krok s dalšími týmy kolem nás,“ ulevilo se kapitánovi Vaňova Martinu Růžičkovi.

Jeho tým sice od 7. minuty prohrával, nakonec ale i díky čtyřem trefám Jana Šimurdy skóre otočil. V tabulce se tak od poslední dvojice odlepil už na šestibodový rozdíl, naopak na desátou Českou Kamenici ztrácí jen čtyři body.

Vítězné domácí podzimní loučení si užil také Mojžíř, který nakonec i díky dvěma penaltám otočil duel s Pokraticemi a zvítězil 3:1. „S našimi skvělými fanoušky jsme se chtěli na podzim rozloučit výhrou, což se nakonec povedlo,“ řekl trenér Mojžíře Michal Kubec, jehož družinu přišlo i přes chladné počasí podpořit 180 fanoušků.

Výhra se ale nerodila snadno, hosté vedli, až z penalty je gólem do šatny zmrazil Král. Chvíli po změně stran otočil na 2:1 Vitásek, definitivní K. O. zasadila hostům druhá úspěšná penalta Krále dvacet minut před koncem. „Soupeř měl před zápasem ještě větší problémy se sestavou než my a tomu přizpůsobil i taktiku. Bránili v jedenácti lidech a my jsme se vůbec nemohli dostat do šance. Navíc nám chyběl pohyb a přesnost v rozehrávce,“ popisoval Kubec. „Hosté čekali na naše chyby a vyráželi do rychlých protiútoků, které navíc řešili velmi dobře. Po poločase hrůzy jsme prostřídali hráče, což nám nakonec dost pomohlo. Vítězství je vydřené a počítá se, ale jinak to z naší strany nebyla žádná sláva,“ připustil.

Žádná sláva to nebyla ani v Chlumci, který promrhal vedení 3:0, jež si vybudoval třemi slepenými brankami během pěti minut. Unčín ale zvládl srovnat a po penaltách si nakonec odvezl i bonusový bod. Podobný scénář hrozil také Hostovicím, které ztratily vedení 3:1, nakonec ale i díky dvěma brankám Langera a dvěma trefám Šabaniho skolily České Kopisty 6:3. Duel v Děčíně nezvládl Svádov, který prohrál 1:2.

FOTBAL, I. B TŘÍDA, 1. KOLO (dohrávané):

U. Děčín – Svádov 2:1 (1:1)

Branky: Němec, Eichelmann – Habrdle

Chlumec – Unčín 3:4 PK (3:1, 3:3, -6:7)

Branky: Lejček 2, Veselý – Trojan 3 (1 z PK)

Benešov n. Pl. – Vaňov 1:5 (1:2)

Branky: Chmelík – Šimurda 4, Končel

Mojžíř – Pokratice 3:1 (1:1)

Branky: Král 2 (1 z PK), Vitásek – Dufek

Hostovice – České Kopisty 6:3 (3:3)

Branky: Langer 2, Šabani 2, Veselý, Novák – Hýř 3