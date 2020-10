Za domácí opět řádil Lukáš Pittner, jenž v závěrečné desetiminutovce úvodní půle nasázel hattrick. Jenže i Vaňov měl svého hrdinu. Hned minutu po změně stran načal obrat Šimurda, jenž přidal za 60 sekund další gól, v 57. minutě pak srovnal Cibrík. Čtvrt hodiny před koncem musel pod sprchy vaňovský Netolička, i tak to ale byli hosté, kdo měli poslední slovo.

V 90. minutě totiž zkompletoval hattrick také Šimurda a hosté mohli po fantastickém obratu slavit tři body. „V první půli jsme drželi míč, jenže kvůli špatné finální fázi jsme skoro neohrozili soupeřovu branku. Naopak domácí nám ze tří nákopů za obranu dali tři góly,“ hodnotil vaňovský brankář Martin Růžička.

„Po přestávce jsme zlepšili pohyb, začali napadat, což okamžitě přineslo ovoce. Svádov dělal hrubky vzadu, od druhého inkasovaného gólu se sesypal,“ pokračoval. „Vítězný gól v poslední minutě už byla jen třešnička na dortu. Velký dík klukům, že to nezabalili,“ pochvaloval si.

Slaví také Hostovice, které doma zdolaly Dobkovice 4:2. Těžkou bitvu s Bohušovicemi ovládl stejným výsledkem také nadále stoprocentní lídr z Mojžíře. „Odehráli jsme zatím nejtěžší zápas v sezóně. Bohušovice mají velmi dobrý tým a hlavně dopředu jsou hodně silní. Hrálo se téměř celý zápas nahoru dolů, mně osobně se ten zápas moc líbil. Mohlo to klidně skončit 6:6 a nikdo by se nedivil. Rozhodla naše lepší produktivita,“ řekl trenér Michal Kubec.

Chytil se i Chlumec, který už má hned dvě náhrady za zraněného brankáře Josefa Petáka. V domácím prostředí rozstřílel Křešice 9:2, čtyřikrát se prosadil Lukáš Mach, hattrickem mu sekundoval Jan Malec. „Příchodem Jana Malce a Milana Procházky je tým hotový. Už předtím jsme měli kvalitu, hráli jsme slušně, ale zápasy nám utíkaly v různých detailech jako třeba neproměněné penalty a podobně,“ hodnotil trenér Chlumce Roman Veselý.

Ten protočil v pěti kolech už čtyři brankáře. Zraněného Petáka nejprve na chvíli zaskočil talentovaný Tomáš Hubka. „To je ale golman dorostu, nemůžeme mít jednoho brankáře na dva týmy. Proto jsme domluvili s Ondrou Slížem, což je Pražák, ale klobouk dolů před ním. Jezdí na tréninky i zápasy kdykoliv může,“ potěšilo ho. „Oslovili jsme také Kubu Staňka, který sice už skončil a bydlí v Mostě, ale zejména na zápasy, kde nebude moct Slíž, nám pomůže. Předpokládám, že se budou točit,“ nastínil další plány.

Chlumec inkasoval už 14 branek, podle Veselého to ale není vina gólmanů. „Nepamatuji si, že by nějaký šel na jejich vrub. Spíš to byly opravdu góly roku,“ poznamenal kouč, jehož tým pomalu stoupá tabulkou.