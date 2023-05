Váš fotbalový život je spjatý s Chlumcem… Nikdy jste nepřemýšlel o přestupu jinam? Je to tak. Krom krátkého angažmá v Srbicích jsem dospělý fotbal hrál jen v Chlumci, kde jsem i s fotbalem začínal. Jsem mladý je mi 23 let, takže nebudu tvrdit, že by mě nelákalo znovu zkusit vyšší soutěž.

V mládí jste rok hrál i na Armě, to není špatný odrazový můstek…

Popravdě jsem tam byl o něco déle a myslím si, že po fotbalové stránce mi to dalo dost. Nicméně v dorostu jsem se vrátil zpět do Chlumce.

Krátkou anabázi jste měl také v Srbicích, konkrétně šest týdnů. O co šlo?

V Srbicích jsem před pár lety naskočil do přípravy a potom i do sezóny, kde přišlo bohužel v zápase s Jílovým nešťastné zranění a já byl na delší dobu mimo. Proto jsem se vrátil znovu zpátky do Chlumce.

Pojďme zpět k vašemu osudovému klubu. Jak byste popsal fotbal v Chlumci? Spousta hráčů, tam hraje dlouhé roky, namátkou mohu zmínit Víťu Šturmu, Lukáše Macha, dá se to popsat jako jakási „vesnická“ komunita?

Je to nahoru dolů, asi jako všude. Před druhou půlkou sezóny proběhlo dost změn. Namátkou Vít Šturma pověsil kopačky na hřebík a snaží se teď prosadit ve futsale (smích).

Nelze opomenout klasickou otázku ohledně hattricku do klubové kasy. Stojí něco v Chlumci tři branky, nebo případně rozhovor do novin?

Zatím mě nikdo nezkrasíroval, ale možná to po tomhle rozhovoru budou mít za dvojnásobek (smích).

Hrajete i futsal, vesměs s chlumeckými kolegy. Co vám dává tento sport navíc?

Futsal už hraji delší dobu a myslím si, že to je pro mě další možnost jak si zlepšit fyzičku a hru na balonu. A celkově mě ten sport baví.

Abychom to uzavřeli tam, kde jsme rozhovor začali – umíte si představit přestup z Chlumce jinam, kdyby přišla nějaká adekvátní nabídka?

Jak už jsem řekl, jsem mladý, takže nebudu tvrdit, že mě neláká zahrát si vyšší soutěž. Samozřejmě bych byl ale nejradši, kdyby to bylo s Chlumcem.