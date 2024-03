Trenér Jan Deutsch vyslal čerstvou akvizici do boje až ve druhém poločase, kdy už Neštěmice vedly 2:0. Jiránkovi stačilo 15 minut, aby si otevřel střelecký účet u nového zaměstnavatele, v závěru se prosadil ještě jednou.

„Měli jsme trochu tlak na sestavu právě díky nové posile, takže jsem doufal, že se všichni kluci budou chtít ukázat v co nejlepším světle. A to se také stalo,“ pochvaloval si neštěmický trenér Jan Deutsch, jenž si přál odčinit porážku v Mostě.

„Pomohl nám i rychlý gól ve 4. minutě a také trochu nejistý brankář Modlan,“ hodnotil Deutsch samotné utkání. „Od začátku zápasu si myslím, že to bylo v naší režii. Měli jsme i další šance, alespoň těchto šest jsme dokázali proměnit,“ uvedl.

A jak se mu povedlo přivábit do Neštěmic šikulu, který krom ústecké Army válel i v mládeži Dynama Drážďany? „Jondu znám léta, trénoval jsem ho už v Ústí než odešel do Drážďan, takže spolu máme rozumný vztah, ví, co jsem zač. Navíc jsou velcí kamarádi s Ondrou Černým, který hraje také u nás,“ odhalil zkušený kouč.

Neštěmice se díky výhře vyhouply už na pátou pozici, v sobotu je čeká šlágr ve třetích Srbicích.