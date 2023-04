"Těšili jsme konečně na domácí půdu. Hned v úvodu nám pomohly dvě rychlé branky, které tým dostaly do pohody, kluci pak hráli úplně v klidu a uvolněně," kvitoval vedení 2:0 v 11. minutě sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. "Samozřejmě nás trochu mrzí obdržená branka, protože byla z penalty, ale poločasový náskok 4:1 mluví za vše. Po změně stran to vypadalo, že kluci jsou s výsledkem spokojení a zápas se spíš jen dohrával," dodal.

V jednoznačnou záležitost se proměnilo utkání Neštěmic s Krupkou. Domácí Český Lev toužil zlomit špatný vstup do jara, v němž zatím vydoloval pouhé čtyři body, to se mu nakonec po výhře 6:2 povedlo. Tón zápasu udala už první půle, kterou Neštěmice ovládly 4:1.

"Chtěli jsme vyhrát, věděli jsme, že už to potřebujeme jako sůl. Přesto jsme měli do zápasu mizerný vstup," načal hodnocení zápasu trenér vítězů Jan Deutsch, jehož tým inkasoval už ve 3. minutě. "Brankář Čermák pak chytil ještě jednu obrovskou šanci soupeře, to byl podle mého zlom v zápase. Po penaltě, z níž jsme srovnali na 1:1, už to Krupka moc nezvládala, my jsme byli jasně lepší a proměnili jsme i šance, ačkoliv jich bylo ještě víc. Po změně stran mi přišlo, že hosté už rezignovali, i proto jsme přidali další dvě branky."

Předonín odmítl pokračovat. V Travčicích se nedohrálo

Důležitou výhru v našlapaném středu tabulky si připsalo také Litoměřicko, které udolalo 2:1 Horní Jiřetín. "O vítězství jsme měli rozhodnout už v prvním poločase, bohužel nám chyběla kvalita ve finální části. Zahodili jsme několik tutovek, a tím jsme dali šanci soupeři bojovat o body. Uvědomovali jsme si důležitost utkání, trochu to na nás v závěru dolehlo, ale vítězství jsme uhájili," neskrýval radost litoměřický lodivod Štefan Knapík.

Krutý debakl 1:8 si musely vytrpět Lovosice, jež vypráskaly Srbice. "K tomu se asi nedá nic moc říct, výsledek mluví sám za všechno. Musíme na to rychle zapomenout a moc se v tom nepatlat," pokrčil rameny trenér Roman Podrazil, jehož celek se na jaře zatím trápí.